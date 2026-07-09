Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quantas Copas do Mundo a França tem? Relembre os títulos da seleção

Uma das potências do futebol, a França viveu décadas de espera até levantar sua primeira taça — e hoje persegue um feito que poucos alcançaram

Mbappé: jogador é um dos craques do time francês (CHARLY TRIBALLEAU /AFP)

Mbappé: jogador é um dos craques do time francês (CHARLY TRIBALLEAU /AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 19h01.

Última atualização em 9 de julho de 2026 às 19h02.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Presente na Copa do Mundo desde a primeira edição, em 1930, a França demorou a transformar tradição em troféu.

Foram quase 70 anos de participações, boas gerações e finais que não vieram, até que a seleção enfim descobriu o gosto de ser campeã — e, quando descobriu, virou uma das forças mais temidas do planeta.

Na edição de 2026, os franceses perseguem um feito que só quatro seleções na história conseguiram.

Quantas Copas a França tem?

A França é bicampeã mundial, com dois títulos conquistados em 1998 e 2018, separados por exatos 20 anos.

Além das duas taças, a seleção soma dois vice-campeonatos. Agora, os franceses buscam o tricampeonato — e um empate histórico com a Argentina.

1998: o título em casa

A primeira taça veio em 1998, quando a França sediou o Mundial.

Na final, no Stade de France, em Saint-Denis, a equipe de Aimé Jacquet venceu o Brasil por 3 a 0, com dois gols de Zinedine Zidane e um de Emmanuel Petit. O título foi a estreia francesa no topo do futebol mundial.

2018: o bicampeonato na Rússia

Jogador Paul Pogba da Fança contra o Ivan Perisic da Croácia durante a final na Copa do Mundo 2018 (Laurence Griffiths/Getty Images)

Vinte anos depois, os franceses voltaram ao topo na Copa de 2018, na Rússia.

Na decisão, no estádio Luzhniki, em Moscou, a seleção derrotou a Croácia por 4 a 2. O time era comandado por Didier Deschamps — capitão do título de 1998 — e trazia uma geração liderada por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Paul Pogba.

Os vices que quase viraram taça

Entre um título e outro, e depois deles, a França flertou com o tri em duas ocasiões. Em 2006, perdeu a final para a Itália nos pênaltis, em jogo marcado pela expulsão de Zidane.

Em 2022, no Catar, empatou por 3 a 3 com a Argentina — mesmo com três gols de Mbappé na decisão — e caiu novamente nos pênaltis.

Agora, a França quer entrar para um grupo ainda mais seleto, já que apenas Brasil, Itália, Argentina e Alemanha conquistaram três ou mais Copas .

Quais são as seleções com mais títulos na história da Copa?

  1. Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  2. Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
  3. Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
  4. Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)
  5. França: 2 títulos (1998, 2018)
  6. Uruguai: 2 títulos (1930, 1950)
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFrançaMarrocos

Mais de Esporte

Quem vai enfrentar a França na semifinal da Copa do Mundo?

França vence Marrocos por 2x0 e avança para semifinais da Copa do Mundo

Mbappé empata com Messi em números de gols na Copa do Mundo 2026

Goleiro do Marrocos só sofreu dois gols em nove cobranças de penaltis

Mais na Exame

Ciência

Gatos comem muito mais insetos do que se imaginava, aponta estudo

Esporte

Quem vai enfrentar a França na semifinal da Copa do Mundo?

Mercados

Fusão Paramount-Warner deve resultar em dívida de quase US$ 80 bilhões

Pop

'Toy Story 5' supera US$ 800 milhões e mira recorde da franquia