Quantas Copas do Mundo a França tem? Relembre os títulos da seleção

Presente na Copa do Mundo desde a primeira edição, em 1930, a França demorou a transformar tradição em troféu.

Foram quase 70 anos de participações, boas gerações e finais que não vieram, até que a seleção enfim descobriu o gosto de ser campeã — e, quando descobriu, virou uma das forças mais temidas do planeta.

Na edição de 2026, os franceses perseguem um feito que só quatro seleções na história conseguiram.

Quantas Copas a França tem?

A França é bicampeã mundial, com dois títulos conquistados em 1998 e 2018, separados por exatos 20 anos.

Além das duas taças, a seleção soma dois vice-campeonatos. Agora, os franceses buscam o tricampeonato — e um empate histórico com a Argentina.

1998: o título em casa

A primeira taça veio em 1998, quando a França sediou o Mundial.

Na final, no Stade de France, em Saint-Denis, a equipe de Aimé Jacquet venceu o Brasil por 3 a 0, com dois gols de Zinedine Zidane e um de Emmanuel Petit. O título foi a estreia francesa no topo do futebol mundial.

2018: o bicampeonato na Rússia

Jogador Paul Pogba da Fança contra o Ivan Perisic da Croácia durante a final na Copa do Mundo 2018 (Laurence Griffiths/Getty Images)

Vinte anos depois, os franceses voltaram ao topo na Copa de 2018, na Rússia.

Na decisão, no estádio Luzhniki, em Moscou, a seleção derrotou a Croácia por 4 a 2. O time era comandado por Didier Deschamps — capitão do título de 1998 — e trazia uma geração liderada por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Paul Pogba.

Os vices que quase viraram taça

Entre um título e outro, e depois deles, a França flertou com o tri em duas ocasiões. Em 2006, perdeu a final para a Itália nos pênaltis, em jogo marcado pela expulsão de Zidane.

Em 2022, no Catar, empatou por 3 a 3 com a Argentina — mesmo com três gols de Mbappé na decisão — e caiu novamente nos pênaltis.

Agora, a França quer entrar para um grupo ainda mais seleto, já que apenas Brasil, Itália, Argentina e Alemanha conquistaram três ou mais Copas .

Quais são as seleções com mais títulos na história da Copa?