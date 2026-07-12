França x Espanha: tudo o que você precisa saber sobre a primeira semifinal da Copa na terça

A Copa do Mundo de 2026 chega à reta decisiva com um confronto digno de final. França e Espanha se enfrentam na terça-feira, 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, na região de Dallas, valendo a primeira vaga na decisão do Mundial.

De um lado, a França busca chegar à sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Do outro, a Espanha tenta voltar à decisão pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. O duelo reúne duas das seleções mais talentosas do torneio e coloca frente a frente gerações diferentes de jogadores, mas com estilos de jogo igualmente eficientes.

Como chegam França e Espanha

A seleção francesa chega embalada por uma campanha impecável. A equipe comandada por Didier Deschamps venceu todos os seis jogos disputados até agora, eliminando o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final e mantendo o favoritismo ao título. Ao longo da campanha, superou Senegal, Iraque, Noruega, Suécia, Paraguai e Marrocos.

A Espanha também faz um Mundial consistente. Depois de uma campanha sólida na fase de grupos, eliminou a Áustria nas oitavas de final e derrotou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas, com o gol da vitória marcado por Mikel Merino nos minutos finais da partida.

Mbappé contra Lamine Yamal: o duelo de gerações

Grande estrela da França, Kylian Mbappé chega à semifinal como um dos artilheiros da Copa e principal referência ofensiva da equipe. Sua velocidade, capacidade de decisão e experiência em jogos grandes fazem dele o jogador mais temido pelos adversários.

Do lado espanhol, o principal símbolo da renovação é Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante do Barcelona se consolidou como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial e tem sido peça importante no esquema de Luis de la Fuente. Ao lado de nomes como Rodri, Pedri, Fabián Ruiz e Nico Williams, ele representa a nova geração espanhola que tenta recolocar o país no topo do futebol mundial. campo pode decidir a semifinal

Se os ataques chamam atenção, o confronto também promete uma batalha intensa no meio-campo.

A França aposta na força física e na velocidade de jogadores como Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Ousmane Dembélé para acelerar as transições ofensivas.

Já a Espanha mantém sua característica de valorização da posse de bola, com Rodri organizando a saída de jogo e Pedri e Fabián Ruiz responsáveis pela criação das jogadas.

Especialistas apontam que o controle do meio-campo pode ser determinante para definir quem chegará à final.

O retrospecto entre as seleções

França e Espanha protagonizam uma das rivalidades mais importantes do futebol europeu.

Historicamente, os espanhóis levam vantagem no número de confrontos diretos, mas os franceses acumularam vitórias marcantes em competições internacionais. Nos últimos anos, o equilíbrio tem sido a principal característica dos encontros entre as duas seleções.

O que está em jogo

Além da vaga na decisão da Copa do Mundo, a partida representa objetivos históricos para ambas as equipes.

A França tenta disputar sua terceira final consecutiva de Mundial, um feito alcançado por pouquíssimas seleções na história do torneio. Caso conquiste o título, levantará sua terceira taça mundial. (Exame)

A Espanha, campeã em 2010, busca retornar à final após 16 anos e confirmar o sucesso da renovação iniciada após a conquista da Liga das Nações e da Eurocopa.

Serviço

França x Espanha

* Data: terça-feira, 14 de julho

* Horário: 16h (de Brasília)

* Local: AT&T Stadium, Arlington (Texas, Estados Unidos)

* Competição: semifinal da Copa do Mundo de 2026

O vencedor enfrentará na grande final quem passar do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para quarta-feira, 15 de julho. A decisão da Copa será disputada no domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.