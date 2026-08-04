Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 4

A terça-feira, 4, será marcada pelos confrontos decisivos da Copa do Brasil. Os jogos de volta das oitavas de final colocam Juventude, Atlético-MG, Remo e Santos em campo em busca de uma vaga entre os oito melhores da competição nacional.
Além do mata-mata brasileiro, a agenda do dia também conta com a fase de grupos da Leagues Cup, reunindo clubes da MLS e da Liga MX, e um duelo pelos playoffs classificatórios da Champions League.
Veja os jogos desta terça-feira, 3
Champions League (playoffs pré-liga)
- 15h — Sparta Praga x Lyon
Copa do Brasil (oitavas de final)
- 19h30 — Juventude x Atlético-MG
- 21h30 — Remo x Santos
Leagues Cup
- 20h30 — Cincinnati x Pachuca
- 20h45 — Columbus Crew x Atlas
- 21h — Charlotte x Pumas UNAM
- 21h30 — Minnesota United x Juarez
- 23h — Tigres x Real Salt Lake
- 23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante
Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 3
Xsports
- 15h — Sparta Praga x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)
Prime Video
- 19h30 — Juventude x Atlético-MG - Copa do Brasil (oitavas de final)
Apple TV
- 20h30 — Cincinnati x Pachuca - Leagues Cup
- 20h45 — Columbus Crew x Atlas - Leagues Cup
- 21h — Charlotte x Pumas UNAM - Leagues Cup
- 21h30 — Minnesota United x Juarez - Leagues Cup
- 23h — Tigres x Real Salt Lake - Leagues Cup
- 23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante - Leagues Cup
Sportv
- 21h30 — Remo x Santos - Copa do Brasil (oitavas de final)
Premiere
- 21h30 — Remo x Santos - Copa do Brasil (oitavas de final)