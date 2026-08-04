Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 4

A terça-feira, 4, será marcada pelos confrontos decisivos da Copa do Brasil. Os jogos de volta das oitavas de final colocam Juventude, Atlético-MG, Remo e Santos em campo em busca de uma vaga entre os oito melhores da competição nacional.

Além do mata-mata brasileiro, a agenda do dia também conta com a fase de grupos da Leagues Cup, reunindo clubes da MLS e da Liga MX, e um duelo pelos playoffs classificatórios da Champions League.

Veja os jogos desta terça-feira, 3

Champions League (playoffs pré-liga)

15h — Sparta Praga x Lyon

Copa do Brasil (oitavas de final)

19h30 — Juventude x Atlético-MG

21h30 — Remo x Santos

Leagues Cup

20h30 — Cincinnati x Pachuca

20h45 — Columbus Crew x Atlas

21h — Charlotte x Pumas UNAM

21h30 — Minnesota United x Juarez

23h — Tigres x Real Salt Lake

23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante

Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 3

Xsports

15h — Sparta Praga x Lyon - Champions League (playoffs pré-liga)

Prime Video

19h30 — Juventude x Atlético-MG - Copa do Brasil (oitavas de final)

Apple TV

20h30 — Cincinnati x Pachuca - Leagues Cup

20h45 — Columbus Crew x Atlas - Leagues Cup

21h — Charlotte x Pumas UNAM - Leagues Cup

21h30 — Minnesota United x Juarez - Leagues Cup

23h — Tigres x Real Salt Lake - Leagues Cup

23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante - Leagues Cup

Sportv

21h30 — Remo x Santos - Copa do Brasil (oitavas de final)

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