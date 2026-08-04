Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta terça-feira, 4

Juventude, Atlético-MG, Remo e Santos disputam vagas nas quartas de final da Copa do Brasil, enquanto a Leagues Cup movimenta a noite com cinco partidas

Esporte: Jogos da terça serão marcados por partidas da Champions League e Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Esporte: Jogos da terça serão marcados por partidas da Champions League e Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 15h51.

A terça-feira, 4, será marcada pelos confrontos decisivos da Copa do Brasil. Os jogos de volta das oitavas de final colocam Juventude, Atlético-MG, Remo e Santos em campo em busca de uma vaga entre os oito melhores da competição nacional.

Além do mata-mata brasileiro, a agenda do dia também conta com a fase de grupos da Leagues Cup, reunindo clubes da MLS e da Liga MX, e um duelo pelos playoffs classificatórios da Champions League.

Veja os jogos desta terça-feira, 3

Champions League (playoffs pré-liga)

  • 15h — Sparta Praga x Lyon

Copa do Brasil (oitavas de final)

  • 19h30 — Juventude x Atlético-MG
  • 21h30 — Remo x Santos

Leagues Cup

  • 20h30 — Cincinnati x Pachuca
  • 20h45 — Columbus Crew x Atlas
  • 21h — Charlotte x Pumas UNAM
  • 21h30 — Minnesota United x Juarez
  • 23h — Tigres x Real Salt Lake
  • 23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante

Veja onde assistir aos jogos desta terça-feira, 3

Xsports

Prime Video

  • 19h30 — Juventude x Atlético-MG - Copa do Brasil (oitavas de final)

Apple TV

  • 20h30 — Cincinnati x Pachuca - Leagues Cup
  • 20h45 — Columbus Crew x Atlas - Leagues Cup
  • 21h — Charlotte x Pumas UNAM - Leagues Cup
  • 21h30 — Minnesota United x Juarez - Leagues Cup
  • 23h — Tigres x Real Salt Lake - Leagues Cup
  • 23h30 — Vancouver Whitecaps x Atlante - Leagues Cup

Sportv

  • 21h30 — Remo x Santos - Copa do Brasil (oitavas de final)

Premiere

  • 21h30 — Remo x Santos - Copa do Brasil (oitavas de final)
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