França vence Marrocos por 2x0 e avança para semifinais da Copa do Mundo

França: seleção venceu o Marrocos nesta quinta-feira, 9 (Odd Andersen/AFP)
Repórter
Publicado em 9 de julho de 2026 às 19h01.
A França acaba de se tornar o primeiro time classificado para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 9, após vencer o Marrocos por 2 a 0.
O primeiro gol da partida foi feito pelo camisa 10 francês, Kylian Mbappé, que, pouco tempo antes, havia perdido um penalti. Já o segundo foi marcado por Ousmane Dembélé.
A França agora enfrenta o vencedor de Espanha x Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo.
Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.