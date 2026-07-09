Esporte

Fase de grupos copa 2026

França vence Marrocos por 2x0 e avança para semifinais da Copa do Mundo

Mbappé se recuperou de pênalti desperdiçado, marcou um dos gols da vitória e colocou os franceses entre os quatro melhores do Mundial

França: seleção venceu o Marrocos nesta quinta-feira, 9 (Odd Andersen/AFP)

França: seleção venceu o Marrocos nesta quinta-feira, 9 (Odd Andersen/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 19h01.

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A França acaba de se tornar o primeiro time classificado para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 9, após vencer o Marrocos por 2 a 0.

O primeiro gol da partida foi feito pelo camisa 10 francês, Kylian Mbappé, que, pouco tempo antes, havia perdido um penalti. Já o segundo foi marcado por Ousmane Dembélé.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

A França agora enfrenta o vencedor de EspanhaBélgica nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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