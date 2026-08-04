EUA avaliam que Brasil protela aceite de embaixador indicado por Trump e avalia mais sanções

Um oficial da Secretaria de Estado americana, órgão comandado pelo republicano Marco Rubio, afirma reservadamente que manteve comunicação contínua com o governo brasileiro nas últimas semanas para que o indicado por Donald Trump à embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Daniel Perez, obtivesse o agrément, mas que a percepção foi de que o lado brasileiro protelou e criou obstáculos.

A revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, é, ainda de acordo com esse oficial, uma medida de reciprocidade. Visto que a diplomata não foi declarada persona non grata pelo governo americano, ela poderá permanecer no país.

Viotti precisará, porém, solicitar um novo visto caso deixe os Estados Unidos para que possa retornar ao país.

O representante da Secretaria de Estado americana afirma que outras opções de sanções, inclusive a Viotti, estão sobre a mesa caso o governo Lula protele ou recuse o agrément a Daniel Perez, que foi indicado por Trump ao cargo em 1º de junho. Os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde que Elizabeth Bagley deixou o posto em janeiro de 2025. Ela havia sido indicada pelo então presidente Joe Biden.

Como a EXAME noticiou, o governo brasileiro já esperava a reação da gestão de Trump e considera que, por influência de Rubio, os EUA podem lançar mão de outras sanções diplomáticas contra autoridades brasileiras, como revogação de vistos e até mesmo a reinclusão de autoridades brasileiras entre os sancionados pela Lei Magnitsky.

Apesar do discurso americano, no entanto, Trump não enviou o pedido de agrément ao Brasil quando anunciou sua indicação. O procedimento consiste no pedido de consentimento ao país anfitrião para aceitar um diplomata indicado por outro governo.

Pela praxe diplomática, no geral há consultas prévias antes da apresentação do agrément, o que não ocorreu no caso de Perez. O pedido só foi formalizado ao Brasil no fim de junho e está em tramitação.

A Presidência da República afirmou, em nota publicada nesta terça-feira, 4, que o pedido de agrément "ainda se encontra em análise" e que "o governo dos Estados Unidos anunciou publicamente o nome de seu candidato antes de apresentar o pedido formal" ao governo brasileiro.

"O Brasil segue estritamente o direito internacional. Não há regra na Convenção de Viena estipulando prazo para a concessão do agrément".

De fato, o tratado, do qual o Brasil é signatário, regulamenta o tema e diz que é um direito do Estado receptor do representante diplomático recusar o agrément, sem a necessidade de dizer ao Estado acreditante (que envia o embaixador).

De acordo com as leis americanas, Perez ainda precisa ter seu nome aprovado no Senado americano, o que ainda não ocorreu. A indicação foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores, mas ainda não foi submetida ao plenário.