Esporte

Fase de grupos copa 2026

Macron planeja ir a Nova York se França chegar à final da Copa do Mundo

O presidente francês, porémm não estará no estádio na semifinal entre França e Espanha, que ocorre nesta terça-feira, 14

Copa do Mundo: Macron não verá semifinal, mas pode ir à final da Copa de 2026 (Mohammed Badra/AFP)

Copa do Mundo: Macron não verá semifinal, mas pode ir à final da Copa de 2026 (Mohammed Badra/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 12 de julho de 2026 às 15h37.

O presidente da França, Emmanuel Macron, pretende viajar a Nova York para acompanhar a seleção francesa caso a equipe se classifique para a final da Copa do Mundo de 2026, de acordo com informações do jornal esportivo francês L'Équipe divulgadas neste domingo, 12. A grande final está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

Macron, porém, não estará no estádio na semifinal entre França e Espanha, que ocorre nesta terça-feira, 14.

A partida ocorre no mesmo dia do feriado nacional francês, o 14 de julho, quando o presidente participará do tradicional desfile militar pela manhã e, à noite, estará em Nice, no sul do país, para comandar a cerimônia pelos dez anos do ataque jihadista que deixou 86 mortos e centenas de feridos.

A possível viagem a Nova York ainda não foi confirmada pelo Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa. Caso aconteça, não será a primeira vez que Macron acompanha a seleção em momentos decisivos de uma Copa do Mundo.

O presidente francês esteve presente na semifinal e na final do Mundial do Catar, em 2022, quando a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis, e também acompanhou a semifinal da Copa da Rússia, em 2018, na vitória francesa sobre a Bélgica.

O que esperar da semifinal entre França e Espanha

A França garantiu vaga nas semifinais da Copa de 2026 após vencer Marrocos por 2 a 0. A equipe agora enfrenta a Espanha em busca de um lugar na decisão do torneio. A partida entre os dois ocorre nesta terça-feira, 14, às 16h (de Brasília), em Dallas, no Texas.

O primeiro duelo de semifinal na terça coloca frente a frente duas seleções acostumadas a decidir títulos nos últimos anos. A França busca o tricampeonato mundial, enquanto a Espanha tenta confirmar a geração que conquistou a Eurocopa e voltou a figurar entre as principais forças do futebol internacional.

Apesar do favoritismo francês antes do início da Copa, o retrospecto recente pesa a favor dos espanhóis. A Espanha venceu os dois últimos encontros entre as seleções em competições oficiais. A seleição eliminou os franceses na semifinal da Eurocopa de 2024 e voltou a derrotá-los na semifinal da Liga das Nações de 2025, em um eletrizante 5 a 4.

No histórico geral, a vantagem também é espanhola. Em 38 partidas, são 18 vitórias da Espanha, contra 13 da França, além de sete empates.

Outro fator que chama atenção é a consistência da equipe comandada por Luis de la Fuente. Os espanhóis não perdem desde março de 2024 e chegam à semifinal embalados por uma longa sequência invicta, que pode entrar para a história caso seja ampliada até o fim do torneio.

Dentro de campo, o duelo promete colocar frente a frente alguns dos principais talentos da nova geração do futebol europeu. De um lado, a velocidade e o poder de decisão de Kylian Mbappé. Do outro, jovens como Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri, que transformaram a Espanha em uma das seleções mais ofensivas da competição.
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolFrançaEmmanuel Macron

Mais de Esporte

CazéTV terá um jogo exclusivo na semifinal da Copa do Mundo; veja qual

Fifa analisará expansão da Copa para 64 seleções, diz presidente da entidade

Confira a trajetória de cada semifinalista até aqui na Copa do Mundo de 2026

Argentina x Inglaterra voltam à Copa após 24 anos; relembre último jogo

Mais na Exame

Negócios

35 franquias baratas a partir de R$ 5 mil para empreender em cidades do interior

Mundo

Suspeitos de roubo de joias no Louvre afirmam que receberiam até 25 mil euros

Pop

Taylor Swift amplia domínio na indústria com cinco indicações ao Emmy por especial ‘The Eras Tour’

Esporte

CazéTV terá um jogo exclusivo na semifinal da Copa do Mundo; veja qual