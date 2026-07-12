Macron planeja ir a Nova York se França chegar à final da Copa do Mundo

O presidente da França, Emmanuel Macron, pretende viajar a Nova York para acompanhar a seleção francesa caso a equipe se classifique para a final da Copa do Mundo de 2026, de acordo com informações do jornal esportivo francês L'Équipe divulgadas neste domingo, 12. A grande final está marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

Macron, porém, não estará no estádio na semifinal entre França e Espanha, que ocorre nesta terça-feira, 14.

A partida ocorre no mesmo dia do feriado nacional francês, o 14 de julho, quando o presidente participará do tradicional desfile militar pela manhã e, à noite, estará em Nice, no sul do país, para comandar a cerimônia pelos dez anos do ataque jihadista que deixou 86 mortos e centenas de feridos.

A possível viagem a Nova York ainda não foi confirmada pelo Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa. Caso aconteça, não será a primeira vez que Macron acompanha a seleção em momentos decisivos de uma Copa do Mundo.

O presidente francês esteve presente na semifinal e na final do Mundial do Catar, em 2022, quando a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis, e também acompanhou a semifinal da Copa da Rússia, em 2018, na vitória francesa sobre a Bélgica.

O que esperar da semifinal entre França e Espanha

A França garantiu vaga nas semifinais da Copa de 2026 após vencer Marrocos por 2 a 0. A equipe agora enfrenta a Espanha em busca de um lugar na decisão do torneio. A partida entre os dois ocorre nesta terça-feira, 14, às 16h (de Brasília), em Dallas, no Texas.

O primeiro duelo de semifinal na terça coloca frente a frente duas seleções acostumadas a decidir títulos nos últimos anos. A França busca o tricampeonato mundial, enquanto a Espanha tenta confirmar a geração que conquistou a Eurocopa e voltou a figurar entre as principais forças do futebol internacional.

Apesar do favoritismo francês antes do início da Copa, o retrospecto recente pesa a favor dos espanhóis. A Espanha venceu os dois últimos encontros entre as seleções em competições oficiais. A seleição eliminou os franceses na semifinal da Eurocopa de 2024 e voltou a derrotá-los na semifinal da Liga das Nações de 2025, em um eletrizante 5 a 4.

No histórico geral, a vantagem também é espanhola. Em 38 partidas, são 18 vitórias da Espanha, contra 13 da França, além de sete empates.

Outro fator que chama atenção é a consistência da equipe comandada por Luis de la Fuente. Os espanhóis não perdem desde março de 2024 e chegam à semifinal embalados por uma longa sequência invicta, que pode entrar para a história caso seja ampliada até o fim do torneio.

Dentro de campo, o duelo promete colocar frente a frente alguns dos principais talentos da nova geração do futebol europeu. De um lado, a velocidade e o poder de decisão de Kylian Mbappé. Do outro, jovens como Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri, que transformaram a Espanha em uma das seleções mais ofensivas da competição.