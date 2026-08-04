Como a contratação de uma brasileira pelo Barcelona mostra o momento 'mágico' do futebol feminino

O Barcelona oficializou na manhã desta terça-feira a contratação da atacante Kerolin, destaque da Seleção Brasileira. A jogadora assinou com o clube catalão por quatro temporadas — estendendo seu vínculo até o final de 2030 — após defender o Manchester City nas duas últimas edições da liga inglesa.

Embora os valores oficiais não tenham sido divulgados, fontes apontam que o negócio foi fechado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões). O montante estabelece uma tríplice marca histórica: é a maior venda do Manchester City feminino, a compra mais cara do Barcelona na modalidade e a maior transferência de uma atleta brasileira na história, superando o recorde anterior de Amanda Gutierres ao Boston Legacy (R$ 5,89 milhões).

Destaque da Seleção Brasileira, Kerolin vive um dos grandes momentos de sua carreira. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeã da Copa América de 2025, a atacante conquistou recentemente a Women’s Super League (WSL), tornando-se a primeira brasileira a erguer o troféu do Campeonato Inglês Feminino.

Pelo Manchester City, ela somou 38 jogos, 14 gols e seis assistências, tendo como auge a última temporada, na qual balançou as redes dez vezes e distribuiu cinco passes para gol. Além da liga nacional, faturou a Taça da Inglaterra com o clube de Manchester.

No exterior, Kerolin acumula passagens pelo Madrid CFF (Espanha) e North Carolina Courage (Estados Unidos), enquanto no Brasil defendeu Guarani, Valinhos, Corinthians, Ponte Preta e Osasco Audax.

Segundo Ruskaya Zanini, Chief Operating Officer (COO) da FSports, agência que detém com exclusividade os direitos de comercialização do futebol feminino da CBF no ciclo 2025–2029, a ida da Kerolin para o Barcelona por valores recordes evidencia que o futebol feminino está em novo patamar de valorização institucional e poder comercial.

“As atletas brasileiras são referências técnicas e cada vez mais se consolidam como ativos de altíssimo valor no mercado internacional. Transações deste porte impulsionam todo o ecossistema, atraindo marcas globais, novos patrocinadores e provando que o futebol feminino é um produto rentável e em plena ascensão", explica.

Futebol Feminino cresce em números e se prepara para a chegada da Copa no Brasil

No Brasil, o futebol feminino vive seu momento de maior visibilidade. Perto de sediar a primeira Copa do Mundo de Seleções, em meados de 2027, caminha para viver o auge da maturidade econômica e se tornar a primeira edição da história a gerar lucro financeiro, independentemente de contratos do torneio masculino. A projeção inédita da chefe de futebol da Fifa, Jill Ellis, reforça a evolução da modalidade e o enorme potencial comercial que o país oferece ao mercado esportivo.

A entidade prevê um aporte estrutural de US$ 800 milhões para a realização do evento em solo brasileiro e garante que o volume total de arrecadação irá superar este montante, gerando receitas capazes de cobrir integralmente os custos logísticos e estruturais, pavimentando um legado financeiro para as próximas gerações e consolidando o Brasil como um hub de negócios para o futebol feminino na América Latina.

"O crescimento da visibilidade do futebol feminino já se reflete diretamente na consolidação dos patrocínios, reforçando a maturidade comercial da modalidade, sua independência como produto e o potencial de um nicho de torcedores cada vez mais relevante para o mercado", diz Danielle Vilhena, Diretora de Operações e Projetos de Marcas da Agência End to End.

“Esse crescimento mostra que os esportes femininos, em especial o futebol, está ganhando espaço de verdade, não só em visibilidade, mas também em receita. É um sinal de que existe interesse e conexão com o torcedor e para os clubes, o desafio agora é transformar esse momento em estrutura, investimento e continuidade", comenta Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional. Em 2024, a atacante Priscila foi negociada pelo clube Colorado com o América do México por R$ 2,8 milhões, registrando na época a maior venda da história do futebol feminino brasileiro.

Além disso, um estudo da Nielsen Sports - empresa de análise global de esportes, em parceria com a PepsiCo, aponta que o futebol feminino deve se consolidar entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030, o que representa um crescimento de 38%, atingindo mais de 800 milhões de pessoas.

Audiência e receitas

A audiência global dos principais torneios deve aumentar 30% no mesmo período, enquanto a receita dos patrocínios já mostram avanços significativos, como a triplicação de acordos na Copa do Mundo Feminina de 2023 em relação a de 2019, tendo um crescimento expressivo na base de fãs em países como China, Brasil e Índia.

Neste ano, um estudo de uma das principais consultorias do mundo, a Deloitte, aponta que as receitas globais do esporte feminino devem chegar as US$ 3 bilhões (R$ 15,3 bilhões) até o final de 2026, o que vai representar um aumento de 25% em comparação com 2025. Na temporada passada, os números atingiram US$ 2,4 bilhões, após registrar um crescimento de 248% entre 2022 e 2025.

De acordo com a Delloite, o aumento das receitas tem a ver também com as transmissões televisivas e as receitas de bilheteria dos jogos, que contribuirão com 30% deste montante. Além do futebol e do basquete, novos esportes estão ganhando força, casos do críquete, rúgbi e vôlei, que voltaram a atrair investimentos, sinalizando oportunidades comerciais mais amplas em todo o mundo.

“O crescimento do futebol feminino está diretamente ligado à diversificação do público que consome o esporte. Estruturar uma frente dedicada a essa cobertura é um passo natural para o Flashscore, que quer ir além do placar e contribuir para a construção de narrativas, bastidores e conteúdos que aproximem o torcedor da modalidade”, afirma Alexandre Vasconcellos, Diretor Regional do Flashscore no Brasil.