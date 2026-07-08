Jornal elege Kylian Mbappé como o ‘rei’ da Copa do Mundo de 2026

A França chegou à Copa do Mundo de 2026 com um elenco recheado de estrelas, liderado pelo atacante Kylian Mbappé. O jogador é um dos melhores do mundo e atualmente veste a camisa do Real Madrid, um dos clubes mais poderosos.

Aos 27 anos, Mbappé busca seu segundo título mundial pela França, sendo que o primeiro foi conquistado em 2018. Além disso, em 2026, ele vem quebrando recordes. Com 11 gols anotados apenas em mata-mata de Copa, tornou-se o jogador que mais vezes balançou as redes em jogos eliminatórios de Mundiais.

Agora, além da artilharia desta edição, ele disputa com Lionel Messi o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Enquanto o argentino tem 21 gols, o francês aparece na sequência, com 19.

Além disso, a França vem tendo boas atuações em campo. A equipe soma cinco vitórias em cinco jogos e está nas quartas de final.

O jornal britânico The Guardian elegeu Kylian Mbappé como o rei desta Copa do Mundo. Em um perfil do jogador publicado pelo veículo, o atacante francês é exaltado por sua personalidade dentro e fora das quatro linhas.

A publicação até cita outros concorrentes, como Erling Haaland e Harry Kane, mas afirma que Mbappé reina absoluto: "há o jogador que reina absoluto, o homem cujo domínio do próprio jogo, temperamento e fala é tão sereno quanto seus braços cruzados na comemoração de um gol".

Meme

Às vésperas da Copa do Mundo, o atacante passou a ser chamado de "Ditador Mbappé", uma sátira à sua grande influência, poder de decisão e status de estrela absoluta acumulados tanto em seus clubes quanto na seleção.

Porém, o The Guardian trata o meme como algo sem conotação negativa, mostrando a força do jogador entre o público mais jovem e como um sinal de admiração pelo atacante.

"Nesta Copa do Mundo, Mbappé se transformou de um pacote completo do futebol em um produto cultural absoluto, sua supremacia fora de campo igualando sua majestade dentro dele", afirma o jornal britânico.

"Tornar-se uma referência online é o maior elogio da cultura moderna; ser alvo de memes é ser divino", completou.

Posicionamento político

Fora de campo, Mbappé também costuma ganhar destaque por seus posicionamentos públicos. Após a classificação da França sobre o Paraguai, o atacante se envolveu em uma polêmica com a senadora paraguaia Celeste Amarilla.

A parlamentar utilizou as redes sociais para publicar mensagens com teor racista direcionadas ao camisa 10 francês. Em resposta, Kylian Mbappé afirmou que Amarilla é uma "mulher desprezível e indigna do cargo" e declarou que a senadora não representa o povo paraguaio.

Seu posicionamento político também foi exaltado pelo The Guardian: "Raramente, ou talvez nunca, o futebol viu um jogador tão consciente da sua própria imagem pública, ou tão disposto a abraçar a sua própria capacidade de gerar polarização."

"Após anos de neutralidade e evasão tediosa entre a elite esportiva global, a revigorante adesão de Mbappé ao combate político parece o início de uma nova era geológica. O Ronaldoceno acabou; começa o Mbappéceno", completou o jornal britânico.