'Homem-Aranha: Um Novo Dia' faz US$ 932 milhões na estreia e coleciona recordes pelo mundo

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" levou apenas um fim de semana para chegar às portas do bilhão. Segundo o Box Office Mojo, o novo filme estrelado por Tom Holland arrecadou US$ 932 milhões mundialmente em sua estreia e espalhou recordes por alguns dos maiores mercados de cinema do planeta.

O resultado representa a segunda maior abertura global da história do cinema, atrás somente de "Vingadores: Ultimato", que começou sua trajetória com cerca de US$ 1,2 bilhão em 2019. Desse total, US$ 360 milhões vieram dos Estados Unidos e Canadá, enquanto outros US$ 572 milhões foram arrecadados internacionalmente.

O desempenho coloca "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em uma posição rara, mesmo dentro do universo dos super-heróis. O filme superou a abertura de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que havia estabelecido diversas marcas para a franquia em 2021, e ficou muito próximo do maior fim de semana da história nos cinemas norte-americanos.

Recorde quebrado nos EUA

Nos Estados Unidos e Canadá, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou US$ 360 milhões durante o fim de semana de estreia, superando os US$ 357,1 milhões de "Vingadores: Ultimato".

O filme também estabeleceu o maior resultado já registrado nas prévias de quinta-feira, com US$ 72 milhões, também superando "Vingadores".

O impacto chegou ao mercado como um todo. Somados todos os filmes em exibição, os cinemas norte-americanos arrecadaram aproximadamente US$ 429 milhões durante o período, estabelecendo um novo recorde para um único fim de semana.

Europa tem Reino Unido e França entre os destaques

"Um Novo Dia" registrou a quarta maior bilheteria de estreia em três dias de todos os tempos no Reino Unido e na Irlanda, com uma arrecadação de 23,5 milhões de libras.

Incluindo sua estreia na quarta-feira, 29, o longa arrecadou 36,4 milhões de libras – a terceira maior bilheteria de estreia, considerando as pré-estreias, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (43,4 milhões de libras) e "Spectre" (41,3 milhões de libras), segundo o Screen Daily.

O filme também bateu recordes para um longa do Homem-Aranha, superando a bilheteria de estreia de 19,5 milhões de libras em três dias e a arrecadação total de 31,9 milhões de libras de "Sem Volta para Casa" (2021).

Índia transforma Homem-Aranha em fenômeno

Na Índia, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" superou "Vingadores: Ultimato" e conquistou a maior bilheteria de estreia da história para um filme estrangeiro no país. O longa arrecadou 724,4 milhões de rúpias indianas, cerca de US$ 7,6 milhões, somente no primeiro dia, quando quase 1 milhão de espectadores foram aos cinemas.

O desempenho ganhou ainda mais força ao longo do fim de semana estendido. Em quatro dias, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou US$ 35,4 milhões em 17.250 telas pelo país, segundo a Sony.

Com apenas quatro dias em cartaz, o filme já alcançou a quarta maior bilheteria de uma produção de Hollywood na história da Índia. À sua frente estão títulos como "Avatar: O Caminho da Água", com 4,84 bilhões de rúpias, cerca de US$ 50,8 milhões, e "Vingadores: Ultimato", com 4,42 bilhões de rúpias, aproximadamente US$ 46,4 milhões.

Oriente Médio entra na estratégia global

Já no Oriente Médio, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" registrou a maior bilheteria de estreia da história para um filme na região. Segundo a Empire Entertainment, distribuidora exclusiva da Sony Pictures nos cinemas locais, o longa arrecadou US$ 18,4 milhões em seu lançamento.

Os Emirados Árabes Unidos lideraram a arrecadação, com US$ 7,4 milhões, seguidos pela Arábia Saudita, com US$ 5,4 milhões. De acordo com a Empire, o filme também estabeleceu recordes de público no Egito, Kuwait, Catar, Bahrein e Omã.

O resultado representa um novo patamar para a franquia na região. "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" estreou com US$ 5 milhões em 2017, antes da consolidação da Arábia Saudita como um dos principais mercados cinematográficos do Oriente Médio. "Homem-Aranha: Longe de Casa" avançou para US$ 7 milhões em 2019, enquanto "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" chegou a US$ 15 milhões em sua estreia.

Brasil entra entre os grandes mercados internacionais

No Brasil, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também fez história. O filme registrou a maior estreia de todos os tempos nas bilheterias brasileiras, com mais de R$ 140 milhões arrecadados desde o lançamento, na quarta-feira, 29, e público superior a 6 milhões de espectadores.

O desempenho garantiu ao longa outros recordes no mercado nacional. A produção conquistou a maior abertura da história da Sony Pictures no Brasil, tornou-se a maior estreia de 2026 e ainda estabeleceu o maior fim de semana em arrecadação já registrado nos cinemas do país.