Mbappé empata com Messi em números de gols na Copa do Mundo 2026

Mbappé: francês se igualou com Messi em gols na Copa deste ano (Odd ANDERSEN /AFP)
Repórter
Publicado em 9 de julho de 2026 às 18h34.
Kylian Mbappé alcançou Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo de 2026. O atacante da França marcou contra o Marrocos nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final, chegou a oito gols no torneio e empatou com o argentino na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro, o prêmio de artilheiro da competição.
Mbappé recebeu a bola na entrada da área, driblou a marcação e bateu colocado, sem chance para o goleiro Yassine Bounou, abrindo o placar em Boston. Foi seu oitavo gol em uma campanha em que a França soma seis vitórias em seis jogos.
A jogada teve um capítulo anterior no primeiro tempo.
Pouco antes de marcar, Mbappé havia desperdiçado um pênalti: o goleiro Bounou, do Marrocos, defendeu a cobrança do camisa 10. O atacante, porém, se redimiu com o gol que abriu o placar.
Antes da partida, Mbappé aparecia como vice-artilheiro do Mundial, com sete gols, um atrás de Messi, que lidera com oito.
Com o gol contra o Marrocos, o francês igualou o argentino na ponta da artilharia — e, como a Argentina só volta a campo no sábado, 11, contra a Suíça, ele ainda pode terminar a rodada na liderança isolada.
A disputa entre os dois adiciona um enredo à parte às quartas de final. Messi e Mbappé, que protagonizaram a final da Copa de 2022, voltam a duelar à distância, agora pela condição de maior goleador do torneio de 2026.
O norueguês Erling Haaland, com sete gols, também segue na briga, com a Noruega classificada às quartas.
Além da artilharia da edição, Mbappé persegue outra marca: com os gols desta Copa, ele se aproxima do recorde de Messi como maior artilheiro da história dos Mundiais.
O argentino soma 21 gols em Copas; o francês, com o desta quinta, chega perto, mas ainda precisa de mais para alcançá-lo nesse ranking histórico.