Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mbappé empata com Messi em números de gols na Copa do Mundo 2026

Atacante da França abriu o placar contra o Marrocos nas quartas e igualou o argentino na liderança da Chuteira de Ouro de 2026, com oito gols cada — até agora

Mbappé: francês se igualou com Messi em gols na Copa deste ano (Odd ANDERSEN /AFP)

Mbappé: francês se igualou com Messi em gols na Copa deste ano (Odd ANDERSEN /AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 18h34.

Kylian Mbappé alcançou Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo de 2026. O atacante da França marcou contra o Marrocos nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final, chegou a oito gols no torneio e empatou com o argentino na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro, o prêmio de artilheiro da competição.

Mbappé recebeu a bola na entrada da área, driblou a marcação e bateu colocado, sem chance para o goleiro Yassine Bounou, abrindo o placar em Boston. Foi seu oitavo gol em uma campanha em que a França soma seis vitórias em seis jogos.

Do pênalti perdido ao gol da liderança

A jogada teve um capítulo anterior no primeiro tempo.

Pouco antes de marcar, Mbappé havia desperdiçado um pênalti: o goleiro Bounou, do Marrocos, defendeu a cobrança do camisa 10. O atacante, porém, se redimiu com o gol que abriu o placar.

Antes da partida, Mbappé aparecia como vice-artilheiro do Mundial, com sete gols, um atrás de Messi, que lidera com oito.

Com o gol contra o Marrocos, o francês igualou o argentino na ponta da artilharia — e, como a Argentina só volta a campo no sábado, 11, contra a Suíça, ele ainda pode terminar a rodada na liderança isolada.

A corrida com Messi pela Chuteira de Ouro

A disputa entre os dois adiciona um enredo à parte às quartas de final. Messi e Mbappé, que protagonizaram a final da Copa de 2022, voltam a duelar à distância, agora pela condição de maior goleador do torneio de 2026.

O norueguês Erling Haaland, com sete gols, também segue na briga, com a Noruega classificada às quartas.

Além da artilharia da edição, Mbappé persegue outra marca: com os gols desta Copa, ele se aproxima do recorde de Messi como maior artilheiro da história dos Mundiais.

O argentino soma 21 gols em Copas; o francês, com o desta quinta, chega perto, mas ainda precisa de mais para alcançá-lo nesse ranking histórico.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFrança

Mais de Esporte

Goleiro do Marrocos só sofreu dois gols em nove cobranças de penaltis

Com falhas de Messi, Mbappé e Bruno Guimarães, Copa tem pior aproveitamento de pênaltis da história

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino desta sexta-feira, 10

Marrocos vai ganhar hoje? Veja as chances contra a França nas quartas da Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Goleiro do Marrocos só sofreu dois gols em nove cobranças de penaltis

Mercados

Fusão Paramount-Warner deve resultar em dívida de quase US$ 80 bilhões

Ciência

Cientistas querem criar 'quarentena' na Lua antes de aliens chegarem à Terra

Pop

'Toy Story 5' supera US$ 800 milhões e mira recorde da franquia