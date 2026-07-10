Esporte

Fase de grupos copa 2026

Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé igualam feito de Ronaldo e Rivaldo

Os atacantes franceses marcaram contra Marrocos e se tornaram a primeira dupla de uma mesma seleção a marcar cinco ou mais gols desde os brasileiros, em 2002

Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé: a dupla marcou contra Marrocos e igualou feiro de Ronaldo e Rivaldo (FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé: a dupla marcou contra Marrocos e igualou feiro de Ronaldo e Rivaldo (FRANCK FIFE / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 10 de julho de 2026 às 14h33.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A França venceu nesta quinta Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Além da classificação, a equipe comandada por Didier Deschamps alcançou uma marca que não era registrada há 24 anos em Mundiais.

Com os gols marcados diante dos marroquinos, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé se tornaram a primeira dupla de uma mesma seleção a marcar cinco ou mais gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o Brasil campeão em 2002.

Na campanha do pentacampeonato, Ronaldo terminou como artilheiro da competição com oito gols, enquanto Rivaldo balançou as redes cinco vezes, formando uma das duplas mais marcantes da história dos Mundiais.

Agora, a França repete o feito. Mbappé já soma oito gols na competição, enquanto Dembélé chegou à marca de cinco. A dupla, inclusive, foi decisiva para garantir a classificação à semifinal. Contra Marrocos, Mbappé abriu o placar e Dembélé confirmou a vitória francesa por 2 a 0.

Mbappé também mira outros recordes

Além de liderar a França, Kylian Mbappé trava duas disputas particulares com Lionel Messi nesta reta final da Copa do Mundo. A primeira delas é pela artilharia da competição. Com oito gols marcados, o atacante francês aparece empatado com o argentino na liderança no ranking de goleadores.

Já a segunda envolve um recorde histórico dos Mundiais. Messi ocupa atualmente a primeira colocação entre os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 21 gols. Mbappé vem logo atrás, com 20.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFrançaBrasilRonaldo

Mais de Esporte

Luisa Stefani avança à final de Wimbledon e entrará no top 5 da WTA

Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus evita dizer que ciclo de Cristiano Ronaldo acabou

Adeus à Panini: por que o álbum da Copa do Mundo pode nunca mais ser o mesmo

Espanha x Bélgica: veja horário e onde assistir ao jogo das quartas da Copa do Mundo hoje

Mais na Exame

Apresentado por SEDA

Seda aposta em escuta digital para manter relevância

Esporte

Luisa Stefani avança à final de Wimbledon e entrará no top 5 da WTA

EXAME Agro

Brasil deve deixar os EUA para trás — de novo — na produção de algodão em 2026/27

Brasil

Trump 'pode começar a se preocupar' com capacidade do Brasil na área de minerais críticos, diz Lula