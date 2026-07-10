Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé igualam feito de Ronaldo e Rivaldo

A França venceu nesta quinta Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Além da classificação, a equipe comandada por Didier Deschamps alcançou uma marca que não era registrada há 24 anos em Mundiais.

Com os gols marcados diante dos marroquinos, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé se tornaram a primeira dupla de uma mesma seleção a marcar cinco ou mais gols em uma única edição de Copa do Mundo desde o Brasil campeão em 2002.

Na campanha do pentacampeonato, Ronaldo terminou como artilheiro da competição com oito gols, enquanto Rivaldo balançou as redes cinco vezes, formando uma das duplas mais marcantes da história dos Mundiais.

Agora, a França repete o feito. Mbappé já soma oito gols na competição, enquanto Dembélé chegou à marca de cinco. A dupla, inclusive, foi decisiva para garantir a classificação à semifinal. Contra Marrocos, Mbappé abriu o placar e Dembélé confirmou a vitória francesa por 2 a 0.

Mbappé também mira outros recordes

Além de liderar a França, Kylian Mbappé trava duas disputas particulares com Lionel Messi nesta reta final da Copa do Mundo. A primeira delas é pela artilharia da competição. Com oito gols marcados, o atacante francês aparece empatado com o argentino na liderança no ranking de goleadores.

Já a segunda envolve um recorde histórico dos Mundiais. Messi ocupa atualmente a primeira colocação entre os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 21 gols. Mbappé vem logo atrás, com 20.