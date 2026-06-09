Supercomputador prevê seleção brasileira fora do pódio da Copa do Mundo

A dois dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, uma simulação realizada pela Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou onde o Brasil aparece na corrida pelo título do torneio.

O estudo, desenvolvido pelo economista James Reade, simulou os 104 jogos do Mundial 10 mil vezes com base no desempenho das seleções em partidas internacionais disputadas desde janeiro de 2023.

Segundo o modelo, o Brasil chega à competição como o quarto principal candidato a conquistar a taça.

A seleção brasileira aparece atrás apenas de Argentina, França e Espanha. Na projeção, supera Inglaterra, Portugal, Alemanha e outras equipes tradicionais que estarão na disputa pelo título.

O levantamento não prevê uma colocação final exata em cada uma das simulações, mas calcula quais equipes têm mais probabilidade de terminar a competição como campeãs.

Quanto mais vezes uma seleção vence os torneios simulados, mais alta é sua posição no ranking.

Como o estudo chegou ao resultado

Para construir o modelo, os pesquisadores analisaram todos os jogos internacionais disputados desde janeiro de 2023. A partir desses dados, calcularam separadamente a força ofensiva e defensiva de cada seleção.

Em seguida, o sistema projetou o número esperado de gols para cada confronto e simulou toda a Copa do Mundo, incluindo fase de grupos, critérios de desempate, mata-mata, prorrogações e disputas por pênaltis.

O processo foi repetido 10 mil vezes para estimar as chances de cada equipe avançar nas diferentes fases e terminar com o título.

Segundo o professor James Reade, a principal conclusão é o equilíbrio entre os favoritos.

"Argentina aparece em primeiro lugar, mas França e Espanha estão praticamente empatadas no modelo. A Inglaterra também surge muito próxima", afirmou o pesquisador.

Quem está à frente do Brasil

De acordo com a simulação, a Argentina é a seleção com mais chances de conquistar a Copa de 2026. Atual campeã mundial, a equipe liderada por Lionel Messi aparece à frente de França e Espanha.

O Brasil ocupa a quarta colocação, formando um grupo de favoritos que se destaca do restante das seleções participantes.

Ranking dos 10 favoritos da Copa de 2026

Argentina França Espanha Brasil Inglaterra Portugal Colômbia Holanda Alemanha Uruguai

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, México e Canadá. Esta será a primeira edição da história com 48 seleções e 104 partidas.