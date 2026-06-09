Supercomputador prevê seleção brasileira fora do pódio da Copa do Mundo

Seleção brasileira: estudo da Universidade de Reading coloca o Brasil como o quarto favorito ao título da Copa do Mundo de 2026. (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 07h42.
Última atualização em 9 de junho de 2026 às 07h44.
A dois dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, uma simulação realizada pela Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou onde o Brasil aparece na corrida pelo título do torneio.
O estudo, desenvolvido pelo economista James Reade, simulou os 104 jogos do Mundial 10 mil vezes com base no desempenho das seleções em partidas internacionais disputadas desde janeiro de 2023.
Segundo o modelo, o Brasil chega à competição como o quarto principal candidato a conquistar a taça.
A seleção brasileira aparece atrás apenas de Argentina, França e Espanha. Na projeção, supera Inglaterra, Portugal, Alemanha e outras equipes tradicionais que estarão na disputa pelo título.
O levantamento não prevê uma colocação final exata em cada uma das simulações, mas calcula quais equipes têm mais probabilidade de terminar a competição como campeãs.
Quanto mais vezes uma seleção vence os torneios simulados, mais alta é sua posição no ranking.
Para construir o modelo, os pesquisadores analisaram todos os jogos internacionais disputados desde janeiro de 2023. A partir desses dados, calcularam separadamente a força ofensiva e defensiva de cada seleção.
Em seguida, o sistema projetou o número esperado de gols para cada confronto e simulou toda a Copa do Mundo, incluindo fase de grupos, critérios de desempate, mata-mata, prorrogações e disputas por pênaltis.
O processo foi repetido 10 mil vezes para estimar as chances de cada equipe avançar nas diferentes fases e terminar com o título.
Segundo o professor James Reade, a principal conclusão é o equilíbrio entre os favoritos.
"Argentina aparece em primeiro lugar, mas França e Espanha estão praticamente empatadas no modelo. A Inglaterra também surge muito próxima", afirmou o pesquisador.
De acordo com a simulação, a Argentina é a seleção com mais chances de conquistar a Copa de 2026. Atual campeã mundial, a equipe liderada por Lionel Messi aparece à frente de França e Espanha.
O Brasil ocupa a quarta colocação, formando um grupo de favoritos que se destaca do restante das seleções participantes.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, México e Canadá. Esta será a primeira edição da história com 48 seleções e 104 partidas.