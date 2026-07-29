Arsenal mantém Bruno Guimarães como seu alvo principal para reforçar elenco

O Arsenal intensificou a busca pela contratação de Bruno Guimarães e colocou o volante brasileiro como prioridade absoluta para reforçar o elenco visando a temporada 2026/27. De acordo com informações da ESPN, o atual campeão da Premier League apresentou uma nova proposta milionária ao Newcastle e mantém otimismo para concretizar a negociação.

Os Gunners ofereceram 75 milhões de libras (cerca de R$ 512 milhões), sendo 70 milhões de libras em valor fixo e outros 5 milhões previstos em bônus por metas estabelecidas em contrato. Apesar da investida, a oferta ainda não atingiu o valor esperado pelo Newcastle, que segue resistente à saída de um de seus principais jogadores.

Ainda segundo a publicação, a contratação de Bruno Guimarães se tornou uma espécie de "questão de honra" para o Arsenal. Além do reforço técnico, o clube londrino vê a negociação como uma oportunidade de demonstrar força no mercado ao contratar um dos principais jogadores de um rival direto da Premier League.

Segundo a ESPN, as pessoas envolvidas nas conversas demonstram otimismo quanto ao desfecho da negociação, embora ainda exista distância entre as exigências financeiras do Newcastle e a proposta apresentada pelos atuais campeões ingleses.

O brasileiro, por sua vez, teria ficado balançado com o interesse do Arsenal. No entanto, a publicação destaca que o meio-campista não pretende criar qualquer desgaste com o Newcastle para forçar uma transferência.

Newcastle tenta aumentar o valor

Outro fator que pesa nas negociações é uma cláusula firmada entre Newcastle e Lyon quando Bruno Guimarães foi contratado. O clube francês tem direito a 20% da mais-valia em uma futura venda do volante.

Ou seja, o Lyon receberá uma porcentagem sobre a diferença entre o valor pago pelos ingleses em 2022 e o montante arrecadado em uma eventual negociação. Na época, o Newcastle desembolsou 50 milhões de euros, cerca de 43 milhões de libras, para tirar Bruno do futebol francês.