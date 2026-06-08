Esporte

Copa do Mundo 2026: Espanha, do colapso econômico à modernização do 'tiki-taka'

Curiosamente, o auge esportivo coincidiu com o auge da crise econômica. Enquanto Iniesta marcava o gol do título em 2010, o país enfrentava desemprego massivo, austeridade fiscal e retração do PIB

Modernização na economia veio também com títulos importantes no futebol (Montagem IA)

Modernização na economia veio também com títulos importantes no futebol (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17h59.

A economia espanhola e o desempenho da seleção nacional em Copas do Mundo parecem, à primeira vista, pertencer a universos distintos — um regido por variáveis macroeconômicas, outro por contingências esportivas.

No entanto, um olhar mais denso revela paralelos estruturais profundos: ciclos de expansão e crise, momentos de convergência institucional, dependência de fatores externos e a lenta construção de uma identidade competitiva. A Espanha, tanto na economia quanto no futebol, é um paradigma de transição tardia, porém intensa, rumo à modernidade

Estrutura econômica

A Espanha consolidou-se como a quarta maior economia da zona do euro, com um PIB de 2 trilhões de dólares e uma estrutura amplamente dominada pelo setor de serviços, responsável por mais de 70% da atividade econômica. Essa predominância está fortemente associada ao turismo, que responde por 12% do PIB. Foram 97 milhões de turistas internacionais no ano passado.

Calor na Europa

Montanha Tibidabo e igreja Sagrat Cor ao pôr do sol, Barcelona, ​​Espanha (Alexander Spatari/Getty Images)

Esse modelo revela uma dualidade: por um lado, uma economia sofisticada, integrada à União Europeia e com indústrias competitivas (automotiva, energia renovável, farmacêutica); por outro, fragilidades estruturais, como desemprego historicamente elevado e dependência de setores cíclicos. O choque de 2008 expôs essas tensões com dramaticidade: o desemprego saltou de cerca de 8% para 26% em poucos anos.

Essa trajetória — modernização rápida, porém incompleta — ecoa em outro domínio: o futebol.

A seleção espanhola

Até 2010, a Espanha vivia um paradoxo esportivo semelhante ao econômico: abundância de talento, mas incapacidade de convertê-lo em hegemonia. Durante décadas, acumulou eliminações precoces, apesar de ter alguns dos melhores jogadores da Europa. Seu melhor resultado antes do século XXI fora o quarto lugar em 1950.

Esse padrão remete à economia pré-crise: crescimento consistente, mas baseado em fundamentos frágeis. Assim como o setor imobiliário inflou artificialmente o PIB antes de colapsar, o futebol espanhol dependia de brilhos individuais sem uma estrutura coletiva plenamente integrada.

2008–2012 como convergência sistêmica

A virada espanhola no futebol — Euro 2008, Copa do Mundo 2010 e Euro 2012 — coincide com um período de reconfiguração econômica e institucional. O país já havia aprofundado sua integração europeia e modernizado infraestruturas, enquanto clubes como Barcelona e Real Madrid tornavam-se, ainda mais, modelos globais de gestão e formação.

A seleção da Espanha é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo 2026. (Getty Images)

A vitória de 2010, única Copa do Mundo da Espanha, simboliza essa convergência, com características também desejadas na macroeconomia contemporânea. O estilo “tiki-taka” pode ser interpretado como uma metáfora da economia espanhola ideal: circulação constante (de bola ou capital) e alta coordenação e baixa entropia.

Crise pós-2010

Curiosamente, o auge esportivo coincidiu com o auge da crise econômica. Enquanto Iniesta marcava o gol do título em 2010, o país enfrentava desemprego massivo, austeridade fiscal e retração do PIB.

O futebol repetiu o padrão econômico: após atingir o teto do modelo, veio o esgotamento. Em 2014, a Espanha foi eliminada na fase de grupos — uma queda abrupta, semelhante ao colapso econômico pós-bolha imobiliária.

A fase contemporânea

A partir de 2014, a Espanha iniciou um processo de recuperação econômica sustentado por exportações, turismo e reformas estruturais. Nos anos recentes, o crescimento tem sido consistente, com taxas superiores à média europeia e melhorias no mercado de trabalho. Mesmo assim, o desemprego segue na casa dos 10%, segundo o Trading Economics, ainda bastante alto para os padrões de países desenvolvidos da União Europeia.

No futebol, observa-se trajetória análoga: após eliminações nas oitavas em 2018 e 2022, a seleção passa por renovação geracional e volta a ser competitiva, chegando à Copa de 2026 como uma das favoritas.

Economia e futebol como sistemas complexos

A analogia entre economia e desempenho esportivo não deve ser interpretada de forma causal simplista, mas como expressão de um mesmo pano de fundo institucional e cultural:

a) Integração e abertura

A economia espanhola é profundamente integrada à UE; seu futebol, ao mercado global. Essa abertura aumenta potencial competitivo, mas também vulnerabilidade a choques externos.

b) Ciclos de expansão e crise

Ambos sistemas mostram dinâmica cíclica:

  • Crescimento → saturação → colapso → reestruturação

c) Dependência de coordenação coletiva

O sucesso espanhol — tanto econômico quanto esportivo — depende menos de genialidade isolada e mais de eficiência sistêmica:

  • Cadeias produtivas no caso econômico
  • Jogo posicional e coletivo no futebol

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

  • TV GloboExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • SBTTransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

  • SporTVExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
  • Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções

  • FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo

  • CazéTV (YouTube): Transmitirá os 104 jogos gratuitamente e em 4K.
  • Globo/SporTV/Globoplay: Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira.
  • SBT/N Sports: Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
Acompanhe tudo sobre:EspanhaCopa do Mundo

Mais de Esporte

Argentina x Islândia: qual o horário, onde assistir e cenário do amistoso

Brasil x EUA: onde assistir, horário e cenário do amistoso da Seleção

Governo sanciona lei que altera regras das SAFs; veja o que muda

Neymar esta fora da Copa do Mundo? Atualização deixa clima de suspense

Mais na Exame

Future of Money

Os 5 criptoativos mais recomendados pelos especialistas para junho

Inteligência Artificial

Google se compromete a repor a mesma quantidade que gasta de água até 2030

Esporte

Argentina x Islândia: qual o horário, onde assistir e cenário do amistoso

Tecnologia

76% das redes brasileiras da DE-CIX já operam em alta capacidade para IA