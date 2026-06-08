Na semana da Copa do Mundo, EUA registram segunda primavera mais quente em 132 anos

Os Estados Unidos encerraram a primavera de 2026 com a segunda maior temperatura média já registrada para o período, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). O órgão também alertou para a continuidade das condições de seca em diversas regiões do país.

Entre março e maio, a temperatura média nos 48 estados contíguos — excluindo Alasca e Havaí — alcançou 13,2°C. De acordo com a NOAA, o resultado coloca a estação entre as três mais quentes dos últimos 132 anos de medições e representa o maior índice desde 2012.

Além do calor acima da média, os primeiros meses de 2026 registraram o período mais seco desde 1988 em parte do território continental americano.

No Havaí, o cenário foi diferente. O arquipélago teve a primavera mais chuvosa desde o início dos registros locais, há 36 anos, com volume de precipitação superior ao dobro da média histórica.

Outras áreas do país também receberam chuvas acima do normal. Ainda assim, mais da metade dos estados contíguos continuava enfrentando algum nível de seca no começo de junho.

As áreas mais afetadas incluem o noroeste dos Estados Unidos, partes do sudoeste, as Montanhas Rochosas do norte e regiões das Planícies Centrais. As projeções meteorológicas indicam ainda a possibilidade de expansão da seca para partes do Centro-Oeste americano.

Por outro lado, a NOAA prevê melhora gradual das condições em áreas das Planícies Centrais, da região sul e em boa parte do sudoeste do país.

Para junho, a agência espera temperaturas acima da média principalmente nos estados do oeste e do norte.

O cenário climático tem despertado atenção adicional por causa da realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Diversas partidas estão previstas para cidades que podem enfrentar temperaturas elevadas durante o torneio, incluindo jogos em estádios sem cobertura ou sistemas de climatização.

Um estudo recente elaborado por cientistas apontou que o "calor exaustivo" poderá impactar aproximadamente um quarto das partidas da competição, incluindo a decisão programada para Nova Jersey.

Em escala global, os dados climáticos seguem apontando uma tendência de aquecimento. Os 11 anos mais quentes já registrados ocorreram desde 2015, enquanto a agência meteorológica das Nações Unidas informou recentemente que há possibilidade de novos recordes de temperatura serem alcançados antes de 2031.

As projeções também indicam a continuidade de um padrão climático associado ao El Niño até o fim de 2026, fator que aumenta a probabilidade de novos episódios de calor recorde em diferentes partes do planeta.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.

*Com informações da Agência AFP.