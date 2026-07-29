'American Horror Story 13' vai reunir toda a franquia, revela Ryan Murphy

Durante meses, os fãs acreditaram que a 13ª temporada de "American Horror Story" seria uma sequência direta de "Coven". Agora, Ryan Murphy colocou fim às especulações e revelou uma proposta ainda mais ambiciosa para a nova fase da antologia de terror.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, feita no dia 27, na première da série "The Shards", o criador explicou que a temporada não será centrada apenas nas bruxas apresentadas no terceiro ano da série. Segundo Murphy, o projeto funciona como uma celebração de toda a história de "American Horror Story", reunindo personagens e elementos marcantes de diferentes temporadas.

Uma temporada para toda a franquia

Ryan Murphy resumiu a proposta de forma direta: "Não é uma temporada de "Coven". É uma temporada de todas as temporadas."

A ideia é transformar o 13º ano da série em um grande encontro entre personagens que marcaram a produção ao longo de mais de uma década. Jessica Lange, Sarah Paulson e Evan Peters voltarão a interpretar diversos papéis que viveram na franquia, ampliando as conexões entre histórias que antes pareciam independentes.

Elenco reúne nomes históricos

A nova temporada contará com um dos maiores encontros de veteranos da série. Além de Jessica Lange, Sarah Paulson e Evan Peters, também retornam Angela Bassett, Emma Roberts, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. O elenco ainda recebe novos integrantes, como Paul Anthony Kelly.

Murphy comparou o grupo de atores aos "Vingadores" da franquia, destacando que o objetivo é reunir os principais rostos de "American Horror Story" para enfrentar uma ameaça inédita.

Expectativa mudou de direção

Os rumores sobre uma continuação de "Coven" ganharam força após fotos das gravações mostrarem Sarah Paulson novamente como Cordelia Goode e outros elementos ligados às bruxas da série.

Ryan Murphy revelou que vários integrantes do elenco original de "American Horror Story" haviam recusado convites para retornar à franquia nos últimos anos. Segundo o criador, a reação mudou quando ele apresentou a proposta da 13ª temporada. "Eles disseram: 'Tudo bem, precisamos voltar para isso'", contou.

A produção também passou por mudanças durante o desenvolvimento. Ariana Grande, anunciada anteriormente no elenco, deixou o projeto por conflitos de agenda com sua turnê internacional.

Quando estreia?

A 13ª temporada de "American Horror Story" estreia em 24 de setembro de 2026 nos Estados Unidos, pela FX e pelo Hulu. No Brasil, os episódios vão ao ar pela Disney+.