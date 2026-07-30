Conheça os boletins que orientam as expectativas da economia

Analistas, empresas e gestores públicos contam com um conjunto abrangente de boletins e relatórios econômicos para orientar decisões e políticas públicas.

Entre os principais termômetros do mercado estão o Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central com as expectativas de instituições financeiras, e as publicações geridas pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda — que incluem o Prisma Fiscal, focado na radiografia das contas públicas, além do Boletim MacroFiscal e do Panorama Macroeconômico, instrumentos que subsidiam o planejamento nacional e orientam o debate sobre os rumos da economia brasileira.

Frentes e indicadores

Apesar de complementares, os boletins atendem a frentes distintas do planejamento macroeconômico. O Boletim Focus, publicado todas as segundas-feiras, consolida as expectativas de dezenas de instituições financeiras e consultorias sobre o comportamento de preços, atividade econômica, câmbio e taxa Selic.

Entre os indicadores monitorados estão o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Produto Interno Bruto (PIB) e as cotações futuras do dólar. Na edição recente, por exemplo, o mercado ajustou a projeção do IPCA para 2026 para 5,12%, enquanto a taxa básica de juros é estimada em 14% ao final do ano.

Já o Prisma Fiscal, criado pela Fazenda, coleta mensalmente previsões para variáveis como a arrecadação das receitas federais, a receita líquida do governo central, despesas totais, o resultado primário e a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). Os dados mais recentes do relatório mostram uma melhora na mediana das projeções para o déficit primário do governo central em 2026, que passou de R$ 59,016 bilhões em junho para R$ 58,077 bilhões em julho.

A Secretaria de Política Econômica também gerencia e produz outras publicações como o Boletim MacroFiscal — relatório bimestral focado em projeções de inflação e atividade para o orçamento da União, além de análises conjunturais e estudos de impacto —, e o Panorama Macroeconômico, que reúne um conjunto amplo de dados de fontes primárias contemplando emprego, PIB, produção setorial, crédito, setor externo e economia internacional.

Planejamento e transparência

Mais do que boletins estatísticos, essas publicações funcionam como bússolas para a tomada de decisão no setor privado. Empresas utilizam as projeções de inflação e câmbio para balizar investimentos, contratos e estratégias de precificação, enquanto investidores ajustam portfólios de acordo com a trajetória esperada para os juros e o endividamento público.

Para o governo, o monitoramento contínuo das expectativas permite calibrar a política fiscal e monetária, avaliando se as metas estabelecidas estão ancoradas na percepção dos agentes econômicos. Além disso, a divulgação pública gera um mecanismo de controle social e transparência, permitindo que a sociedade acompanhe a evolução do orçamento federal.

Os relatórios contam com sistemas de premiação e ranqueamento das instituições com maior precisão em suas previsões, como o ranking Podium do Prisma Fiscal e o Top 5 do Focus. Essa iniciativa busca incentivar a acurácia das estimativas e o aprimoramento contínuo dos estudos macroeconômicos no País.