Esporte

Fase de grupos copa 2026

Zidane poderá ganhar R$ 2,6 milhões mensais como treinador da França

O ex-meia assumiu o comando da França e terá um salário fixo de 300 mil euros por mês

Zinédine Zidane: o treinador foi escolhido para substituir Didier Deschamps (LOU BENOIST / AFP)

Zinédine Zidane: o treinador foi escolhido para substituir Didier Deschamps (LOU BENOIST / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 29 de julho de 2026 às 19h36.

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Zinédine Zidane assumiu oficialmente o comando da seleção francesa. O treinador foi escolhido para substituir Didier Deschamps, que deixou o comando da seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações da rádio RMC, o ex-comandante do Real Madrid receberá um salário fixo de 300 mil euros por mês, cerca de R$ 1,75 milhão, para dirigir a França. Além disso, Zidane poderá aumentar significativamente o valor com o pagamento de bonificações previstas em contrato.

Caso cumpra todas as metas estabelecidas, seus vencimentos mensais poderão chegar a 450 mil euros, aproximadamente R$ 2,63 milhões. Na prática, o novo treinador da França receberá, no mínimo, 3,6 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 21 milhões. Se atingir todos os objetivos estipulados pela Federação Francesa, esse valor poderá subir para 5,4 milhões de euros anuais, o equivalente a aproximadamente R$ 31,5 milhões.

Zidane fará sua estreia no comando da seleção francesa ainda neste ano, durante a Liga das Nações. A competição servirá como preparação para o início da campanha classificatória rumo à Eurocopa de 2028.

A França está no mesmo grupo de Turquia, Bélgica e Itália. O primeiro compromisso da equipe será no dia 25 de setembro diante dos turcos.

Carreira como treinador

Até o momento, o francês comandou apenas o Real Madrid. Sua primeira passagem no clube espanhol ocorreu entre 2016 e 2018, retornando aos Merengues para um segundo período entre 2019 e 2021.

Mesmo com poucos anos de experiência, construiu um currículo vitorioso. Sob seu comando, o Real Madrid conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, em 2016, 2017 e 2018. Além disso, também faturou Supercopa da UEFA (2x), Copa do Mundo de Clubes (2x), La Liga (2x) e Supercopa da Espanha (2x).

Pela seleção francesa, o ex-meia disputou 108 partidas com a camisa da França e foi protagonista nas maiores conquistas da equipe. Em 1998, liderou a geração que conquistou a primeira Copa do Mundo do país. Dois anos depois, voltou a ser decisivo na campanha do título da Eurocopa de 2000.

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