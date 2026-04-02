Conheça o grupo da morte da Copa do Mundo 2026

A Copa está chegando e, como sempre, o sorteio reservou uma surpresa cruel para alguém. Em dezembro de 2025, quando os grupos foram definidos no Kennedy Center, em Washington, a reação ao Grupo I foi imediata: ali estava o grupo da morte de 2026.

A França foi quem mais se complicou no sorteio, caindo na chave ao lado de Senegal e Noruega. Com a definição da repescagem, o Iraque garantiu sua vaga e completou o quarteto, ao lado de França, Senegal e Noruega.

França: a favorita no grupo mais difícil

A França chega como cabeça de chave do Grupo I, com ranking FIFA de 3º lugar e o peso de dois títulos mundiais nas costas, em 1998 e 2018. Nas Eliminatórias Europeias, a equipe terminou em 1º lugar com 5 vitórias e 1 empate.

O principal nome do elenco é o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, sob o comando do técnico Didier Deschamps.

Ser favorita, porém, não garante nada nessa chave. A história prova: em 2002, a França perdeu para o Senegal por 1 a 0 na estreia e foi eliminada na fase de grupos.

Noruega: Haaland como maior ameaça

A Noruega faz sua quarta participação em Copas do Mundo e a primeira desde 1998. A campanha nas Eliminatórias foi perfeita: 8 vitórias em 8 jogos. O destaque absoluto é o centroavante Erling Haaland, do Manchester City, maior artilheiro do mundo no momento. A seleção ocupa a 29ª posição no ranking FIFA.

A equipe não chega como favorita ao título, mas pode surpreender com uma boa campanha no Mundial.

Senegal: tradição africana e Sadio Mané

Os senegaleses fazem sua quarta participação em Copas, todas no século atual. A melhor campanha foi em 2002, quando eliminaram a própria França na estreia e chegaram às quartas de final. Em 2022, chegaram ao mata-mata, mas uma derrota por 3 a 0 para a Inglaterra encerrou o sonho. Para 2026, a esperança segue nos pés de Sadio Mané, atualmente no Al Nassr. O Senegal ocupa o 19º lugar no ranking FIFA e chegou a encadear 26 partidas sem perder antes de cair para o Brasil em amistoso.

Iraque: volta após 40 anos

O Iraque volta à Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos. A última participação havia sido em 1986, e a vaga em 2026 foi conquistada na repescagem intercontinental com vitória de 2 a 1 sobre a Bolívia, em Monterrey.

A classificação gerou grande repercussão no país, com torcedores celebrando nas ruas de Bagdá e Basra, reforçando o impacto cultural e emocional do feito após décadas de instabilidade política e conflitos internos.

No campo, a seleção iraquiana não terá vida fácil ao lado de França, Noruega e Senegal.

Por que é o grupo da morte?

As partidas acontecem entre os dias 16 e 26 de junho, distribuídas entre Nova York, Boston, Filadélfia e Toronto.

O nível técnico da chave não deixa dúvidas: a França é a 3ª seleção do ranking FIFA e bicampeã mundial; a Noruega fez campanha perfeita nas Eliminatórias e tem Erling Haaland, o maior artilheiro do mundo no momento, enquanto Senegal é o 19º do ranking e chegou a encadear 26 jogos sem perder. O Iraque entra como azarão, mas volta ao Mundial após 40 anos sem nada a perder.