Palmeiras lança moeda de R$ 75 mil sobre título intercontinental de 1951

A Casa da Moeda do Brasil e o Palmeiras lançaram uma coleção exclusiva de medalhas comemorativas em homenagem aos 75 anos da conquista da Taça Rio de 1951, torneio intercontinental conquistado pelo Verdão.

A coleção reúne versões em ouro, prata e bronze, com tiragem limitada a 1.015 unidades no total.

Contexto histórico e trajetória até o título

O título de 1951 segue como um dos temas mais discutidos da história do futebol brasileiro. Na época, a competição foi denominada Torneio Internacional de Clubes Campeões — também conhecida como Copa Rio — e foi idealizada após o sucesso da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.

O torneio foi organizado com a participação da FIFA e da então Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Um de seus idealizadores foi Ottorino Barassi, dirigente da Federação Italiana de Futebol e que também exercia os cargos de secretário-geral e vice-presidente da FIFA.

A competição contou com campeões nacionais da América do Sul e da Europa, reunindo equipes como Juventus, Sporting, Nacional, Vasco da Gama, Nice, Áustria Viena, Estrela Vermelha e Palmeiras.

Na fase decisiva, o Palmeiras venceu a Juventus por 1 a 0 no primeiro confronto e garantiu o troféu ao empatar a segunda partida em 2 a 2. Décadas mais tarde, em 7 de junho de 2014, a FIFA aprovou o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como a primeira competição de âmbito mundial entre clubes. A decisão ainda suscita diferentes interpretações entre especialistas e torcedores.

Valores e condições de compra

A coleção comemorativa tem opções com diferentes faixas de preço:

Bronze: R$ 698

Prata: R$ 1.894

Ouro: R$ 75 mil

A peça de ouro, considerada a mais rara da coleção, terá um formato de comercialização exclusivo. Segundo o Clube das Medalhas, empresa responsável pela venda, a versão em ouro só poderá ser adquirida via boleto bancário, não havendo possibilidade de pagamento por cartão de crédito ou débito.