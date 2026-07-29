Esporte

Fase de grupos copa 2026

Palmeiras lança moeda de R$ 75 mil sobre título intercontinental de 1951

O título de 1951 segue como um dos temas mais discutidos da história do futebol brasileiro

Moedas comemorativas da conquista da Taça Rio de 51 (Divulgação Casa da Moeda)

Moedas comemorativas da conquista da Taça Rio de 51 (Divulgação Casa da Moeda)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 22h50.

A Casa da Moeda do Brasil e o Palmeiras lançaram uma coleção exclusiva de medalhas comemorativas em homenagem aos 75 anos da conquista da Taça Rio de 1951, torneio intercontinental conquistado pelo Verdão.

A coleção reúne versões em ouro, prata e bronze, com tiragem limitada a 1.015 unidades no total.

Contexto histórico e trajetória até o título

O título de 1951 segue como um dos temas mais discutidos da história do futebol brasileiro. Na época, a competição foi denominada Torneio Internacional de Clubes Campeões — também conhecida como Copa Rio — e foi idealizada após o sucesso da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.

O torneio foi organizado com a participação da FIFA e da então Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Um de seus idealizadores foi Ottorino Barassi, dirigente da Federação Italiana de Futebol e que também exercia os cargos de secretário-geral e vice-presidente da FIFA.

A competição contou com campeões nacionais da América do Sul e da Europa, reunindo equipes como Juventus, Sporting, Nacional, Vasco da Gama, Nice, Áustria Viena, Estrela Vermelha e Palmeiras.

Na fase decisiva, o Palmeiras venceu a Juventus por 1 a 0 no primeiro confronto e garantiu o troféu ao empatar a segunda partida em 2 a 2. Décadas mais tarde, em 7 de junho de 2014, a FIFA aprovou o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como a primeira competição de âmbito mundial entre clubes. A decisão ainda suscita diferentes interpretações entre especialistas e torcedores.

Valores e condições de compra

A coleção comemorativa tem opções com diferentes faixas de preço:

  • Bronze: R$ 698

  • Prata: R$ 1.894

  • Ouro: R$ 75 mil

A peça de ouro, considerada a mais rara da coleção, terá um formato de comercialização exclusivo. Segundo o Clube das Medalhas, empresa responsável pela venda, a versão em ouro só poderá ser adquirida via boleto bancário, não havendo possibilidade de pagamento por cartão de crédito ou débito.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasFutebol

Mais de Esporte

Zidane poderá ganhar R$ 2,6 milhões mensais como treinador da França

Arsenal mantém Bruno Guimarães como seu alvo principal para reforçar elenco

Entenda o plano da Fifa que que pode 'vender' parte da Copa do Mundo

Vozinha estrela campanha de divulgação de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; assista

Mais na Exame

Pop

'American Horror Story 13' vai reunir toda a franquia, revela Ryan Murphy

Mundo

MP da Bolívia ordena prisão de Evo Morales por protestos que pararam o país

Brasil

Tempestades e ventanias na quinta? Órgão faz alertas para Rio e São Paulo

Esporte

Zidane poderá ganhar R$ 2,6 milhões mensais como treinador da França