Esporte

Por que a Espanha, França e Inglaterra são as favoritas para ganhar a Copa do Mundo?

A poucos dias do pontapé inicial na América do Norte, estatísticas de mercado e profundidade de elenco explicam o domínio absoluto do trio europeu.

A seleção da Espanha é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo 2026. (Getty Images)

A seleção da Espanha é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo 2026. (Getty Images)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13h32.

A Copa do Mundo 2026 chega no dia 11 de junho com três favoritos disputando a corrida pelo título: França, Itália e Inglaterra. A três dias da abertura do torneio, que acontece na América do Norte, o mercado de probabilidades e as análises esportivas globais colocam as nações como as prediletas ao troféu.

O favoritismo pode ser explicado pela combinação de elencos com profundidade histórica, trabalho tático consolidado e retrospecto recente em grandes torneios. Outro motivo está no fato da França carregar a experiência de duas finais mundiais consecutivas sob o comando do técnico Didier Deschamps.

A Espanha, por sua vez, chega embalada pelo título incontestável da Euro 2024 com uma geração jovem e letal. Já a Inglaterra aposta em um elenco avaliado como o mais caro do mundo, agora liderado pela precisão tática do treinador Thomas Tuchel.

O que explica a hegemonia europeia no cenário global?

O favoritismo não é construído apenas pelos nomes da lista de convocados, mas pelo volume de jogo apresentado nos últimos ciclos.

Enquanto seleções sul-americanas de peso passam por transições profundas ou dependem excessivamente de veteranos, o trio europeu conseguiu renovar suas peças fundamentais sem perder a competitividade esportiva.

As casas de apostas e os modelos estatísticos apontam um cenário claro para 2026: o título tem altíssimas chances de permanecer no Velho Continente.

Isso ocorre porque o nível de enfrentamento na Liga das Nações e nas eliminatórias europeias forçou essas equipes a atingirem o pico de rendimento mais cedo. 

O distanciamento tático é visível na forma como controlam a posse de bola no meio-campo e ditam o ritmo das partidas contra adversários de diferentes continentes.

O topo do ranking de favoritismo mundial

Para entender a força de cada uma dessas potências, é preciso analisar o que elas trazem na bagagem. O mercado esportivo divide as probabilidades entre três forças principais.

1. França: a busca implacável pela terceira estrela

A equipe do técnico Didier Deschamps lidera as projeções porque tem o ataque mais letal do futebol internacional.

Kylian Mbappé chega ao torneio no auge de sua maturidade física, cercado por um sistema ofensivo que conta com Ousmane Dembélé e a solidez de um meio-campo protegido por Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga. 

O retrospecto recente também é positivo para o país. Em 2018, a França levou o título e em 2022 ficou com o vice-campeonato, provando que os franceses sabem exatamente como dominar o formato de mata-mata.

2. Espanha: a consolidação do novo jogo coletivo

O favoritismo da Espanha explodiu após o título da Euro 2024, impulsionado pela ascensão meteórica de Lamine Yamal e Nico Williams pelas pontas, quebrando a previsibilidade do antigo toque de bola. 

Com Rodri e Pedri ditando o ritmo no meio-campo, a equipe chega aos Estados Unidos ostentando uma longa invencibilidade e um ambiente interno tratado pela comissão técnica como uma verdadeira família.

3. Inglaterra: a revolução tática na beira do campo

Os ingleses, por sua vez, têm a geração mais talentosa de sua história recente, mas o grande diferencial para 2026 atende pelo nome de Thomas Tuchel. 

O treinador alemão assumiu o cargo para corrigir as falhas defensivas e potencializar estrelas que dominam o futebol de clubes europeu. 

Com Jude Bellingham decidindo jogos e Harry Kane garantindo a precisão na grande área, a Inglaterra chega com a promessa de abandonar a postura reativa do passado para finalmente impor seu jogo nos momentos de pressão.

O peso do momento atual nos elencos

A preparação final em junho de 2026 reforçou as expectativas sobre os três gigantes.

Nos amistosos de aquecimento, a comissão técnica inglesa utilizou a Flórida para aclimatar os jogadores ao forte calor norte-americano, testando variações com Declan Rice na faixa central e garantindo a saúde física de seus principais criadores, sem cortes de última hora.

Do lado espanhol, a espinha dorsal formada por atletas do Barcelona e do Real Madrid chega com ritmo de jogo elevado e altíssima confiança, livres do desgaste crônico que costuma assombrar o país em vésperas de Mundial

A França, por sua vez, foca na blindagem de seu elenco contra distrações da mídia, sabendo que a pressão por resultados recai integralmente sobre os ombros de seus atacantes. A capacidade de manter o foco durante a concentração será o teste definitivo para esses três elencos milionários.

Levantar o troféu no dia 19 de julho no New York New Jersey Stadium representará a coroação definitiva de projetos esportivos pensados a longo prazo.

Seja pela consagração de uma dinastia francesa, pela afirmação da nova geração espanhola ou pelo fim do jejum histórico inglês, o domínio europeu dita as regras do torneio antes mesmo de a bola rolar.

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