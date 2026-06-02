Claude prevê campeã da Copa do Mundo 2026 após 10 mil simulações

Copa do Mundo: IAs preveem quem deve levar a taça no torneio (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 2 de junho de 2026 às 05h11.
A nove dias do início da Copa do Mundo, a EXAME pediu ao Claude — assistente de inteligência artificial da Anthropic — que construísse um modelo matemático completo para prever o campeão de 2026.
A instrução foi para que a IA criasse um índice de força para cada uma das 48 seleções, simular o torneio inteiro 10 mil vezes e apontar quem levanta a taça com mais frequência.
O modelo do Claude priorizou dois fatores acima dos demais: histórico em Copas do Mundo, com peso de 22%, e desempenho recente, com 20%. A lógica por trás dessa escolha é que Copas são torneios de pressão acumulada e seleções que não têm tradição de mata-mata tendem a desmoronar quando a pressão chega.
Com essa calibração, o campeão que emerge nas simulações é a França.
A seleção francesa combina os dois fatores que o modelo do Claude mais valoriza: dois títulos mundiais, campanhas consistentes nas últimas edições e desempenho recente sólido, com média superior a dois gols marcados e menos de um sofrido por partida nos últimos dois anos.
O Brasil aparece na sexta posição — não por falta de elenco, mas por duas variáveis que o modelo penaliza com clareza.
A campanha nas Eliminatórias sul-americanas foi a pior do Brasil no formato atual, terminando em quinto lugar.
E Carlo Ancelotti ainda não consolidou uma identidade tática reconhecível. Esses dois dados puxam o índice brasileiro para baixo da França, da Espanha, da Argentina, da Inglaterra e de Portugal.
No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti, o modelo estima mais de 90% de probabilidade de o Brasil avançar. O risco aparece nas oitavas, onde a Holanda é o adversário projetado. Nas quartas, o percurso modal do Brasil termina, diante de França ou Espanha.
A probabilidade de título calculada pelo Claude fica em torno de 12%, colocando o Brasil em sexto entre os favoritos, atrás de cinco seleções que, segundo o modelo, chegam ao torneio mais preparadas.
No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti, os modelos estimam entre 88% e 92% de probabilidade de o Brasil avançar. Marrocos — semifinalista em 2022 e oitavo no ranking Fifa de abril de 2026 — é o único adversário da fase de grupos classificado como risco real, com probabilidade de vitória brasileira entre 52% e 58%.
O problema começa depois. Se o Brasil terminar em primeiro no Grupo C, enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas — onde estão Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.
Nas quartas, o adversário projetado pertence ao bloco de França, Espanha, Inglaterra ou Portugal. É ali que o percurso modal brasileiro termina nos quatro modelos.
A probabilidade de título oscila entre 7,30% e 12% dependendo da plataforma.
Todas as IAs partiram de uma estrutura comum: um índice ponderado que combina variáveis mensuráveis, como ranking Fifa, desempenho recente, força ofensiva, força defensiva, valor de mercado do elenco e histórico em Copas do Mundo.
Com esse índice calculado para cada seleção, a probabilidade de vitória em qualquer jogo é determinada pela razão entre os índices dos dois times.
Depois, o torneio inteiro é simulado 10 mil vezes, e a frequência com que cada seleção levanta a taça vira a probabilidade de título.
A divergência entre as IAs está nos pesos de cada variável, e essa diferença de calibração explica por que os números finais variam, mesmo partindo dos mesmos dados de base.
O ChatGPT e o Gemini deram peso maior ao ranking Fifa (0,22) e ao elenco (0,19), tratando a profundidade do time como fator dominante.
O Perplexity inverteu a hierarquia e colocou desempenho recente como variável central (0,25), com histórico reduzido a 10% — a lógica de que o que aconteceu em 2002 importa menos do que o que aconteceu em 2024.
O Claude priorizou histórico (0,22) e desempenho recente (0,20) em conjunto, apostando que Copas são torneios de pressão acumulada e que só seleções com tradição de mata-mata sabem administrar esse ambiente.