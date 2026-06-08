De Itália ao Chile: veja os países tradicionais que ficaram de fora da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções participantes. Mesmo com o aumento no número de vagas, algumas equipes de tradição internacional não conseguiram se classificar para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A principal ausência é a Itália. Tetracampeã mundial, a seleção italiana ficará fora da Copa pela terceira edição consecutiva após ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina na repescagem europeia.

Além dos italianos, seleções conhecidas do futebol mundial como Chile, Nigéria, Camarões, Polônia e Dinamarca também não garantiram vaga no torneio.

Itália amplia jejum histórico

A maior surpresa das eliminatórias foi a ausência da Itália. Campeã mundial em 1934, 1938, 1982 e 2006, a Azzurra não disputará uma Copa do Mundo desde a edição de 2014.

A equipe foi eliminada na repescagem da Uefa pela Bósnia e Herzegovina e ampliou para três edições consecutivas sua sequência fora do principal torneio do futebol mundial.

Chile segue longe do Mundial

Bicampeão da Copa América em 2015 e 2016, o Chile também não conseguiu vaga.

A seleção terminou as Eliminatórias Sul-Americanas fora da zona de classificação e confirmou sua terceira ausência seguida em Copas do Mundo, após também ficar fora das edições de 2018 e 2022.

Nigéria fica fora novamente

Uma das seleções mais tradicionais da África, a Nigéria não disputará o Mundial de 2026.

Os nigerianos, que já participaram de seis Copas do Mundo, ficaram pelo segundo ciclo consecutivo sem classificação.

Camarões não estará no torneio

Camarões também aparece entre as ausências mais relevantes.

Primeira seleção africana a alcançar as quartas de final de uma Copa do Mundo, em 1990, os Leões Indomáveis não conseguiram avançar nas eliminatórias africanas.

Polônia perde vaga na repescagem

A Polônia, que contou por anos com o atacante Robert Lewandowski como principal referência, ficou fora da competição após não conseguir avançar na fase decisiva das eliminatórias europeias.

A seleção soma nove participações em Copas e conquistou o terceiro lugar em 1974 e 1982.

Dinamarca também não se classificou

Sem conseguir repetir campanhas recentes em grandes torneios, a Dinamarca foi eliminada na repescagem europeia.

Os dinamarqueses disputaram sete Copas do Mundo e conquistaram a Eurocopa de 1992, um dos títulos mais marcantes da história do futebol europeu.

Outras seleções conhecidas que ficaram fora da Copa 2026

Além das equipes mais tradicionais, outras seleções que não estarão na Copa do Mundo de 2026 incluem: