Quem vai ganhar a Copa? Aposta feita por supercomputador aponta favorito

A dois dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, uma simulação realizada pela Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou qual seleção tem mais chances de conquistar o título.

O estudo, desenvolvido pelo economista James Reade, simulou os 104 jogos do torneio 10 mil vezes com base no desempenho das equipes em partidas internacionais disputadas desde janeiro de 2023.

Segundo o modelo, a Argentina chega ao Mundial como a principal candidata a levantar a taça.

A seleção campeã do mundo aparece à frente de França e Espanha, que ocupam a segunda e a terceira posições e apresentam probabilidades muito próximas. Brasil e Inglaterra completam o grupo dos cinco favoritos.

O modelo calcula separadamente a força ofensiva e defensiva de cada equipe a partir dos resultados internacionais mais recentes.

Em cada uma das 10 mil simulações, o sistema projetou placares para todos os confrontos da fase de grupos e do mata-mata, incluindo prorrogações e disputas por pênaltis, até definir o campeão.

Como funciona a simulação

Para elaborar o ranking, os pesquisadores analisaram todos os jogos de seleções disputados desde janeiro de 2023. Algumas equipes tiveram pouco mais de 30 partidas no período, enquanto outras ultrapassaram 100 confrontos.

A partir desses dados, o modelo estimou a capacidade ofensiva e defensiva de cada seleção e gerou expectativas de gols para cada partida da Copa. Em seguida, simulou toda a competição, respeitando critérios de desempate da fase de grupos, confrontos eliminatórios, prorrogação e pênaltis.

O processo foi repetido 10 mil vezes para calcular a frequência com que cada equipe avançava de fase e terminava campeã.

Segundo Reade, o principal resultado do estudo não é apenas a liderança da Argentina, mas o equilíbrio entre os favoritos.

"Argentina aparece em primeiro lugar, mas o que mais chama atenção é o equilíbrio no topo. França e Espanha são praticamente indistinguíveis no modelo, e a Inglaterra também está próxima", afirmou o pesquisador.

Brasil aparece no grupo dos favoritos

O Brasil surge na quarta posição do ranking, atrás apenas de Argentina, França e Espanha. A projeção coloca a seleção brasileira à frente de Inglaterra, Portugal e Alemanha.

Outro destaque é a Colômbia, que aparece em sétimo lugar, superando equipes tradicionais como Alemanha e Uruguai. Já Portugal foi apontado como uma das seleções com melhor desempenho ofensivo entre as 48 participantes.

Entre os países-sede da Copa, o México é o melhor colocado, na 15ª posição. Os Estados Unidos aparecem em 18º, enquanto o Canadá ocupa o 23º lugar.

Ranking dos 10 favoritos da Copa de 2026

Argentina França Espanha Brasil Inglaterra Portugal Colômbia Holanda Alemanha Uruguai

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, México e Canadá. Esta será a primeira edição da história com 48 seleções e 104 partidas.