Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar: quem tem mais gols em Copas do Mundo?

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar marcaram época no futebol mundial, estão entre os grandes nomes de suas gerações e também deixaram suas marcas em Copas do Mundo. Mas, entre os três astros, quem balançou mais as redes no principal torneio de seleções?

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, Messi soma 13 gols em Copas do Mundo. O argentino marcou em quatro edições diferentes do torneio, com destaque para a campanha no Catar, quando anotou sete gols e foi decisivo na conquista do tricampeonato argentino.

Logo atrás aparecem Cristiano Ronaldo e Neymar, empatados. O craque português tem oito gols em Mundiais. Cristiano construiu a marca ao longo de cinco participações e entrou para a história como o primeiro jogador a marcar em cinco Copas diferentes.

Neymar também soma oito gols em Copas do Mundo. O atacante brasileiro distribuiu seus gols entre os torneios de 2014, 2018 e 2022, sendo peça central da Seleção nas últimas campanhas do Brasil.

Ranking de gols em Copas entre Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

1. Lionel Messi (Argentina) – 13 gols

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 8 gols

2. Neymar (Brasil) – 8 gols

Com vantagem confortável no ranking, Messi lidera o recorte entre os três principais nomes da geração e pode aumentar seus gols na edição de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Cristiano Ronaldo e Neymar aparecem empatados, e ambos também poderão modificar o ranking, já que estarão no torneio deste ano.