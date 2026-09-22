Ingressos para a despedida de Messi da Argentina podem custar mais de R$ 1,5 mil

RESUMO | Lionel Messi fará sua despedida oficial da Seleção Argentina diante de sua torcida no dia 6 de outubro, em um amistoso contra o Benim no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A contagem regressiva para um dos momentos mais emocionantes da história recente do futebol mundial já começou. No próximo dia 6 de outubro, o craque Lionel Messi se despedirá oficialmente da Seleção Argentina em solo nacional, liderando a equipe em um amistoso festivo contra a seleção do Benim, que será realizado no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires. O evento histórico, no entanto, exigirá um investimento considerável dos torcedores que desejam marcar presença no último desfile do camisa 10 com a camisa albiceleste diante de sua torcida.

Com o anúncio oficial da despedida, a procura por entradas explodiu e os preços no mercado oficial foram às alturas. Os bilhetes foram estruturados em diferentes categorias de acordo com a localização no estádio, com a abertura das vendas programada para esta terça-feira, 22, pela plataforma digital Deportick.

Tabela de preços dos ingressos para a despedida de Messi

Para os torcedores interessados em garantir um lugar na histórica despedida do capitão argentino, a tabela oficial de preços baseada na cotação atual do peso argentino apresenta opções que vão desde o setor popular até os camarotes e arquibancadas centrais mais disputadas:

Ingresso infantil (crianças de 3 a 10 anos - setor popular): R$ 98 (cerca de 29 mil pesos argentinos)

R$ 98 (cerca de 29 mil pesos argentinos) Setor popular geral: R$ 305 (cerca de 90 mil pesos argentinos)

R$ 305 (cerca de 90 mil pesos argentinos) Arquibancadas superiores (setores Sívori e Centenário): R$ 610

R$ 610 Arquibancadas intermediárias (setores Sívori e Centenário): R$ 1.084

R$ 1.084 Arquibancadas superiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.084

R$ 1.084 Arquibancadas inferiores (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.525

R$ 1.525 Arquibancadas intermediárias (setores San Martín e Belgrano): R$ 1.627 (cerca de 480 mil pesos argentinos)

Os recordes de Messi com a camisa da Argentina

Aos 39 anos, Lionel Messi encerrou sua inesquecível trajetória pela Seleção Argentina acumulando marcas que o consolidam no topo do futebol mundial. Ao longo de 207 partidas e 125 gols oficiais vestindo a camisa albiceleste, o craque estabeleceu uma distância expressiva para os demais ídolos do país, ficando isolado como o recordista histórico de jogos e tentos pela equipe nacional — superando largamente nomes como Javier Mascherano (147 jogos) e Gabriel Batistuta (56 gols). No cenário sul-americano, o camisa 10 também reina absoluto em ambas as estatísticas, enquanto no panorama global do futebol masculino de seleções ele é superado apenas pelo português Cristiano Ronaldo, que soma 233 partidas e 146 gols.

A distribuição de sua artilharia e de suas atuações reflete uma constância impressionante em todas as frentes competitivas defendendo seu país. Em sua contagem geral, Messi registrou 34 partidas e 21 gols em Copas do Mundo, 72 jogos e 36 tentos nas Eliminatórias, 39 partidas e 14 gols na Copa América, além de 61 jogos e 54 gols em amistosos e uma aparição na Finalíssima. Outro marco formidável de sua longevidade foi a capacidade de balançar as redes adversárias pela seleção em 21 anos consecutivos, estendendo sua veia artilheira de 2006 até 2026, período em que também acumulou 11 hat-triks com a camisa da Argentina.

Em Copas do Mundo, o legado de Messi atinge patamares sem precedentes na história do esporte, coroado por participações em seis edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), um feito dividido apenas com Cristiano Ronaldo no futebol masculino. Ele despede-se dos Mundiais como o atleta com mais partidas (34), mais minutos acumulados (3.054), maior número de jogos como capitão (27) e maior número de vitórias conquistadas (23). Além disso, faturou duas vezes a Bola de Ouro da competição (2014 e 2022) — sendo o único jogador da história a conseguir tal feito em duas edições distintas — e terminou como o segundo maior artilheiro geral da história dos torneios, com 21 gols marcados.

Ele estreou marcando aos 18 anos e 357 dias contra Sérvia e Montenegro em 2006 e encerrou a conta anotando contra o Egito em 2026, registrando o maior espaço de tempo entre o primeiro e o último gol em Copas (20 anos e 21 dias). Aos 39 anos e 25 dias, tornou-se o jogador de linha mais velho a disputar uma final de Mundial e também o mais velho a anotar um hat-trick na história da competição, aos 38 anos e 357 dias.

Quando será a despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina?

O amistoso de despedida acontecerá no dia 6 de outubro de 2026.

Qual é o adversário da Argentina no jogo de despedida?

A seleção convidada para a partida festiva é o Benim.

Onde será realizada a partida?

O jogo ocorrerá no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Qual é o preço dos ingressos para o evento?

Os valores variam de R$ 98 para o público infantil até R$ 1.627 para os setores intermediários mais caros das tribunas San Martín e Belgrano.

Onde os torcedores podem comprar os ingressos?

As entradas são comercializadas exclusivamente de forma online através da plataforma Deportick.