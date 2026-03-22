Carlos Alcaraz, número 1 do tênis, é eliminado do Masters 1000 de Miami

O espanhol Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, foi eliminado neste domingo, 22, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Ele perdeu para o americano Sebastian Korda, 36º do ranking da ATP, por 2 sets a 1.

Korda venceu com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4, em duas horas e 18 minutos de partida.

Na rodada anterior, Alcaraz havia derrotado o brasileiro João Fonseca por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

A temporada de Alcaraz

A derrota é a segunda de Alcaraz na temporada. O espanhol vinha de uma sequência de 16 vitórias no início do ano, interrompida na semifinal de Indian Wells. Em Miami, ele volta a cair cedo. No ano passado, também foi eliminado na estreia.

Korda se torna o jogador de ranking mais baixo a derrotar Alcaraz desde o belga David Goffin, que venceu o espanhol em 2015, também em Miami, quando ocupava a 55ª posição do ranking.

Apesar de ter vantagem no retrospecto (quatro vitórias em cinco jogos contra o americano), Alcaraz teve um início de partida abaixo do esperado e viu o adversário crescer no jogo.

O número 1 reagiu no segundo set, ao quebrar o saque de Korda e empatar a partida, mas voltou a oscilar na parcial decisiva e não conseguiu impor seu ritmo.

O torneio de Miami segue sendo um desafio para Alcaraz desde o título conquistado em 2022, quando venceu seu primeiro Masters 1000, aos 18 anos. Desde então, ele não voltou a alcançar a final.

Com a eliminação, o espanhol pode ver a vantagem na liderança do ranking diminuir, após o título do italiano Jannik Sinner em Indian Wells.

*Com informações da AFP