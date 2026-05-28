Sinner, número 1 do tênis, é eliminado de Roland Garros após passar mal

O tenista italiano Jannik Sinner foi eliminado de forma surpreendente na segunda rodada de Roland Garros nesta quinta-feira, 28, após perder de virada para o argentino Juan Manuel Cerúndolo em cinco sets.

Número 1 do mundo e apontado como um dos favoritos ao título em Paris, Sinner chegou a abrir dois sets de vantagem e liderava por 5/1 no terceiro set, mas passou a sentir problemas físicos em meio ao forte calor na capital francesa, com temperaturas acima dos 30ºC.

A derrota encerrou uma sequência de 30 vitórias consecutivas do italiano e marcou sua eliminação mais precoce em um Grand Slam desde a queda na mesma fase de Roland Garros há três anos.

Sinner sentiu problemas físicos durante a partida

O italiano começou a demonstrar desgaste físico no terceiro set. Em determinado momento, venceu apenas um dos últimos 17 pontos disputados e pediu atendimento médico.

Durante a paralisação, Sinner relatou dificuldades para seguir na partida. “Eu não sei se é desidratação. Eu não consigo. Eu não posso esperar”, disse o tenista.

A árbitra explicou que ele poderia receber uma violação de tempo ou chamar o fisioterapeuta para avaliação antes da retomada do jogo.

Atendimento gerou reclamação de Cerúndolo

A interrupção provocou reclamação do argentino Juan Manuel Cerúndolo. Isso porque Sinner optou por chamar o fisioterapeuta durante um game, quando perdia por 0-40 em seu saque no 5-4 do terceiro set.

Segundo as regras, não é permitido interromper a partida para atendimento por cãibras, apenas em casos de lesão.

Mesmo após a paralisação, Cerúndolo confirmou a quebra de saque, venceu o terceiro set por 7/5 e também levou o quarto set, levando a decisão para a quinta parcial.

Fisicamente mais inteiro, o argentino manteve o ritmo no set decisivo e confirmou a vitória sobre o líder do ranking mundial.