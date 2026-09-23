O americano que veio da Amazon e levou esta empresa brasileira de logística aos R$ 200 milhões

RESUMO | A Intelipost, comandada pelo ex-executivo da Amazon Ross Saario, encerrou 2025 com faturamento de R$ 200 milhões, mais de 150 milhões de pedidos processados e R$ 90 bilhões em GMV, segundo a companhia. A empresa brasileira aposta em inteligência artificial, dados e operações omnichannel para ampliar sua plataforma de inteligência logística.

O norte-americano Ross Saario nasceu no Alasca, estudou engenharia na Cornell, fez MBA na França e construiu uma carreira que passou por empresas como Ford, Telefônica e Amazon. Mas foi justamente a experiência na gigante de Jeff Bezos que o levou até a Intelipost, empresa brasileira de software para logística que encerrou 2025 com R$ 200 milhões de faturamento.

Na Amazon, Saario comandava projetos de logística de última milha, área responsável por criar novas formas de entregar produtos aos consumidores. Entre os projetos liderados por ele estavam alternativas como lockers, pontos de coleta e entregas usando tecnologias como câmeras inteligentes e fechaduras conectadas.

Na Intelipost, encontrou uma oportunidade semelhante: usar tecnologia para ajudar empresas a controlar uma operação cada vez mais complexa, com diferentes canais de venda, transportadoras e expectativas de entrega.

A companhia nasceu como uma plataforma de gestão estratégica de fretes e passou a ampliar sua atuação para uma plataforma de inteligência logística, combinando software, dados e serviços especializados para operações de e-commerce, varejo, marketplaces e logística.

Em 2025, a empresa informou ter processado mais de 150 milhões de pedidos, R$ 90 bilhões em GMV e atender mais de 900 clientes.

Como o executivo da Amazon chegou à Intelipost

A trajetória de Saario até a Intelipost começou longe da logística. Criado no Alasca, ele estudou engenharia nos Estados Unidos e teve sua primeira experiência profissional na Ford. Durante um projeto da empresa no Brasil, se interessou pelo país e decidiu construir parte da carreira por aqui.

Depois, passou pela consultoria Booz Allen Hamilton, fez MBA na França e voltou ao Brasil para trabalhar na Telefônica, onde criou uma empresa de internet para o grupo. A experiência despertou o interesse pelo empreendedorismo.

“Eu montei a empresa para eles aqui no Brasil. Isso me inspirou para virar empreendedor”, afirmou Saario.

O executivo também teve negócios próprios antes de voltar ao ambiente corporativo. Criou uma empresa de hospedagem corporativa que teve clientes como Apple, Google, Microsoft e a própria Amazon. A companhia foi vendida em 2020, e Saario concluiu o período de transição em 2022, antes de receber o convite para comandar a Intelipost.

A passagem pela Amazon foi o ponto mais conectado ao novo desafio. Na empresa americana, Saario trabalhou com logística de última milha, criando soluções para melhorar a entrega de produtos.

“A Amazon é o motivo que estou aqui, porque o que eu estava fazendo na Amazon de logística e tecnologia para logística é exatamente o que faço para grandes clientes na Intelipost”, disse.

Qual problema de logística a empresa quer resolver

A Intelipost atua como uma camada tecnológica entre varejistas e suas operações de entrega. A empresa não realiza o transporte dos produtos, mas fornece sistemas para que companhias gerenciem fretes, transportadoras, prazos e indicadores de desempenho.

Para Saario, a logística ganhou importância porque muitos varejistas passaram a competir em condições semelhantes em produto, preço e atendimento.

“A logística é essencial e hoje em dia é um dos pilares mais importantes que determina sucesso ou não das empresas de e-commerce, varejo online”, afirmou.

Segundo ele, a Amazon passou a investir diretamente em logística porque dependia de parceiros que não acompanhavam o ritmo de crescimento da companhia.

A Intelipost segue uma lógica semelhante ao oferecer ferramentas para que empresas tenham maior controle da operação. A plataforma integra mais de 1.500 transportadoras, incluindo empresas como Uber, Loggi, Rappi e Lalamove, segundo a companhia.

Como a empresa transformou dados em produto

A estratégia de crescimento da Intelipost passa pelo uso de dados para automatizar decisões logísticas. A companhia ampliou sua atuação de um sistema de gestão de transporte (TMS) para uma plataforma de inteligência logística, conceito que chama de LIP (Logistics Intelligence Platform).

Em 2025, a empresa desenvolveu mais de 30 frentes baseadas em RPA e inteligência artificial para ampliar ganhos de eficiência dentro da operação e dos clientes.

Entre as soluções lançadas estão o Intelipost Optimize, voltado à otimização da operação logística com base em dados, e o Intelipost Max, um modelo de BPO de inteligência logística que combina tecnologia e equipes especializadas.

Para Saario, a quantidade de informações processadas pela empresa cria uma vantagem para melhorar decisões.

“Ao integrar a jornada do pedido à entrega em uma única camada de controle, a companhia transforma a execução em um processo previsível e escalável”, afirmou.

Por que a inteligência artificial virou prioridade

Apesar de ter construído sua carreira em logística, Saario passou a dedicar parte da estratégia da Intelipost ao avanço da inteligência artificial.

O executivo vê a tecnologia como uma ferramenta para analisar grandes volumes de dados e apoiar decisões de transporte, escolha de parceiros e cumprimento de prazos.

A companhia pretende ampliar o uso de IA em diferentes etapas da operação, em um movimento que acompanha a mudança do varejo para modelos mais integrados entre lojas físicas, centros de distribuição e canais digitais.

“Queremos que o cliente venda em qualquer canal e continue com custo de frete sob controle e entrega no prazo”, afirmou Saario.

Como a Intelipost quer crescer nos próximos anos

A próxima etapa da empresa envolve avançar sobre o modelo omnichannel, permitindo que varejistas usem diferentes pontos de estoque e venda para atender consumidores.

Uma das soluções desenvolvidas pela companhia é o Ship From Store, que permite usar lojas físicas como pontos de origem dos pedidos. Outra é a Super Expressas, voltada para entregas em minutos com integração a transportadoras especializadas.

A estratégia acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a considerar prazo e custo de entrega como fatores relevantes na decisão de compra.

Com a experiência acumulada na Amazon e o foco em tecnologia, Saario quer posicionar a Intelipost em uma disputa que envolve eficiência operacional, dados e automação.

“Eu sou uma mistura de executivo e empreendedor”, disse o CEO. “Acho que a Amazon é o motivo que estou aqui.”

Quem é Ross Saario, CEO da Intelipost?

Ross Saario é um executivo norte-americano nascido no Alasca, formado em engenharia pela Cornell e com MBA na França. Antes de assumir a Intelipost, trabalhou em empresas como Ford, Telefônica e Amazon, além de criar negócios próprios.

O que faz a Intelipost?

A Intelipost fornece software, dados e serviços especializados para empresas gerenciarem fretes, transportadoras, prazos e indicadores de desempenho. A companhia não transporta produtos e atua como uma camada tecnológica entre varejistas e operações de entrega.

Quais foram os resultados da Intelipost em 2025?

A Intelipost encerrou 2025 com faturamento de R$ 200 milhões. Segundo a companhia, a plataforma processou mais de 150 milhões de pedidos, movimentou R$ 90 bilhões em GMV e atendeu mais de 900 clientes no período.

Como a experiência de Ross Saario na Amazon contribui para a Intelipost?

Ross Saario afirma que a experiência com logística e tecnologia na Amazon está diretamente ligada ao trabalho que realiza para grandes clientes da Intelipost. Na empresa americana, o executivo comandou projetos de última milha com lockers, pontos de coleta, câmeras inteligentes e fechaduras conectadas.

Como a Intelipost usa inteligência artificial na logística?

A Intelipost usa inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados e apoiar decisões sobre transporte, escolha de parceiros e cumprimento de prazos. Em 2025, a empresa desenvolveu mais de 30 frentes baseadas em RPA e inteligência artificial para ampliar a eficiência de suas operações e das operações dos clientes.

Quais soluções omnichannel a Intelipost oferece?

A Intelipost desenvolveu o Ship From Store, que permite usar lojas físicas como pontos de origem dos pedidos, e a Super Expressas, voltada a entregas em minutos por meio da integração com transportadoras especializadas.