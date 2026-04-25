Quem é Rafael Jodar, próximo adversário de João Fonseca no Masters de Madri

O próximo desafio de João Fonseca no Masters 1000 de Madri será diante de uma das principais promessas do tênis espanhol. Aos 19 anos, Rafael Jodar chega embalado após eliminar o australiano Alex de Minaur, atual número 8 do ranking da ATP, e enfrentará o brasileiro na terceira rodada do torneio.

Jodar venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h15 de partida, nesta sexta-feira, 24. Foi a primeira vitória da carreira do espanhol sobre um tenista do top 10, depois da derrota para Taylor Fritz em Delray Beach.

Quem avançar no duelo entre Fonseca e Jodar enfrentará nas oitavas de final o tcheco Vit Kopriva ou o francês Arthur Rinderknech.

Quem é Rafael Jodar

Natural de Madri e nascido em 2006, Jodar começou no tênis ainda criança, inspirado pelo ídolo Rafael Nadal.

Com 1,91 metro de altura, jogo agressivo de fundo de quadra, mão direita e backhand de duas mãos, o espanhol ganhou destaque no circuito juvenil e conquistou o título do US Open juvenil em 2024.

Após a boa campanha entre os jovens, decidiu iniciar de vez sua trajetória no circuito profissional no fim de 2025.

Circuito profissional

A temporada atual consolidou Jodar como uma das revelações do circuito. O espanhol conquistou seu primeiro título de ATP em Marrakech e alcançou a semifinal em Barcelona.

Com os resultados, chegou ao melhor ranking da carreira, ocupando a 42ª posição e se tornando o quarto melhor tenista espanhol no ranking de simples masculino.

Ele também entrou para a lista de tenistas mais jovens a conquistar um título de nível ATP, sendo o segundo jogador nascido em 2006 ou depois a alcançar esse feito.

O primeiro foi justamente João Fonseca, campeão do ATP 250 de Buenos Aires em janeiro de 2025, quando tinha 18 anos.

Duelo da nova geração

O confronto em Madri será o primeiro entre Fonseca e Jodar no circuito profissional e coloca frente a frente dois dos principais nomes da nova geração do tênis mundial.

De um lado, o principal talento brasileiro da atualidade; do outro, a nova aposta do tênis espanhol em casa, diante da torcida local.