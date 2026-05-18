Roland Garros 2026 começa nesta segunda; veja programação completa

O torneio de Roland Garros começa nesta segunda-feira, 18, em Paris, com o início da fase qualificatória do segundo Grand Slam da temporada. Disputado no saibro de Porte d’Auteuil, o evento terá duração de três semanas, até o dia 7 de junho, e reúne jogos de simples, duplas, juvenil e tênis em cadeira de rodas.

A primeira semana será dedicada às classificatórias, enquanto as chaves principais começam no domingo, 24 de maio. Já as disputas de duplas terão início em 26 de maio, e o torneio juvenil começa no dia 31.

O tradicional Grand Slam francês terá premiação recorde em 2026. O torneio distribuirá 61,723 milhões de euros, cerca de R$ 363 milhões, após aumento de 9,53% nos bônus pagos aos tenistas.

Os campeões das chaves de simples masculina e feminina receberão 2,8 milhões de euros, enquanto os eliminados na primeira rodada da chave principal garantem 87 mil euros.

Brasileiros em Roland Garros

O Brasil terá cinco representantes na fase classificatória de Roland Garros. No masculino, disputam uma vaga na chave principal Pedro Boscardin, João Lucas Reis, Thiago Wild e Gustavo Heide. No feminino, Laura Pigossi será a única brasileira no quali.

Pedro Boscardin e João Lucas Reis estrearam já nesta segunda-feira, 18. O catarinense venceu o georgiano Nikoloz Basilashvili, ex-top 20 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, em 1h33 de partida. Mais tarde, Reis encara o francês Calvin Hemery.

Para assegurar vaga na chave principal, os jogadores precisam vencer pelo menos três partidas da fase classificatória.

Já garantidos diretamente no torneio principal estão o carioca João Fonseca e a paulista Beatriz Haddad Maia.

Veja a programação completa de Roland Garros 2026

O tradicional torneio disputado no saibro de Paris será realizado entre 18 de maio e 7 de junho.

Primeira semana

Segunda-feira, 18 de maio (a partir das 5h)

Rodadas qualificatórias de simples feminino e masculino + sessões de treino para os jogadores da chave principal

Terça-feira, 19 de maio (a partir das 5h)

Rodadas qualificatórias de simples feminino e masculino + sessões de treino para os jogadores da chave principal

Quarta-feira, 20 de maio (a partir das 5h)

Rodadas qualificatórias de simples feminino e masculino + sessões de treino para os jogadores da chave principal

Quinta-feira, 21 de maio (a partir das 6h)

Rodadas qualificatórias de simples feminino e masculino + sessões de treino para os jogadores da chave principal + cerimônia da chave principal (a partir das 14h)

Sexta-feira, 22 de maio (a partir das 6h)

Rodadas qualificatórias de simples feminino e masculino + sessões de treino para os jogadores da chave principal

Sábado, 23 de maio (a partir das 6h)

Dia de Yannick Noah

Segunda semana

Domingo, 24 de maio (a partir das 6h)

Primeira rodada de simples feminino e masculino

Segunda-feira, 25 de maio (a partir das 6h)

Primeira rodada de simples feminino e masculino

Terça-feira, 26 de maio (a partir das 6h)

Primeira rodada de simples feminino e masculino + primeira rodada de duplas femininas e masculinas

Quarta-feira, 27 de maio (a partir das 6h)

Segunda rodada de simples feminino e masculino + primeira rodada de duplas femininas, masculinas e mistas

Quinta-feira, 28 de maio (a partir das 6h)

Segunda rodada de simples feminino e masculino + primeira rodada de duplas femininas, masculinas e mistas

Sexta-feira, 29 de maio (a partir das 6h)

Terceira rodada de simples feminino e masculino + primeira rodada de duplas mistas + segunda rodada de duplas femininas e masculinas

Sábado, 30 de maio (a partir das 6h)

Terceira rodada de simples feminino e masculino + segunda rodada de duplas femininas, masculinas e mistas

Terceira semana

Domingo, 31 de maio (a partir das 6h)

Oitavas de final de simples feminino e masculino + terceira rodada de duplas femininas e masculinas + segunda rodada de duplas mistas + primeira rodada de simples juvenil

Segunda-feira, 1 de junho (a partir das 6h)

Oitavas de final de simples feminino e masculino + terceira rodada de duplas femininas e masculinas + quartas de final de duplas mistas + primeira e segunda rodadas de simples juvenil + primeira rodada de duplas juvenis

Terça-feira, 2 de junho (a partir das 6h)

Quartas de final de simples feminino e masculino + quartas de final de duplas femininas, masculinas e mistas + primeira rodada de tênis em cadeira de rodas + segunda rodada de simples juvenil + primeira e segunda rodadas de duplas juvenis + Troféu das Lendas da Emirates

Quarta-feira, 3 de junho (a partir das 6h)

Quartas de final de simples feminino e masculino + quartas de final de duplas femininas e masculinas + semifinais de duplas mistas + primeira e segunda rodadas de tênis em cadeira de rodas + terceira rodada de simples juvenil + segunda rodada de duplas juvenis + Troféu das Lendas da Emirates

Quinta-feira, 4 de junho (a partir das 6h)

Semifinais de simples feminino (não antes das 10h) + final de duplas mistas + semifinais de duplas masculinas + segunda rodada e semifinais de tênis em cadeira de rodas + quartas de final de simples e duplas juvenis + Troféu das Lendas da Emirates

Sexta-feira, 5 de junho (a partir das 6h)

Semifinais de simples masculino (não antes das 9h30 e não antes das 14h) + semifinais de duplas femininas + semifinais de tênis em cadeira de rodas + semifinais de simples e duplas juvenis + Troféu das Lendas da Emirates

Sábado, 6 de junho (a partir das 6h)

Final de simples feminino (não antes das 10h) + final de duplas masculinas + finais de tênis em cadeira de rodas + finais de simples e duplas juvenis + Troféu das Lendas da Emirates

Domingo, 7 de junho (a partir das 6h)

Final de simples masculino (não antes das 10h) + final de duplas femininas + Troféu das Lendas da Emirates