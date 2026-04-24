Spain's Carlos Alcaraz shows his winner trophy at the end of his men's singles final match against Italy's Jannik Sinner for the ATP Rome Open tennis tournament at Foro Italico in Rome on May 18, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (AFP)
Repórter
Publicado em 24 de abril de 2026 às 14h57.
O tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, anunciou nesta sexta-feira, 24, que não disputará os torneios europeus de saibro após avaliação médica recente. A decisão ocorre dias após sua saída do ATP 500 de Barcelona, registrada na última quarta-feira, 15, motivada por desconforto no punho direito durante a competição.
Os exames realizados após o episódio indicaram a necessidade de interromper a participação na sequência do calendário. Com isso, o atleta confirmou ausência em dois eventos centrais do circuito: o Masters 1000 de Roma e Roland Garros, torneio do Grand Slam, categoria que reúne as principais competições do tênis mundial.
A decisão impacta diretamente a participação do espanhol na fase europeia do circuito, considerada estratégica para o ranking.
"Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participarmos dos torneios de Roma ou Roland Garros", afirmou o espanhol.
Na mesma manifestação pública, Alcaraz informou que o retorno às quadras dependerá da evolução clínica da lesão no punho. O atleta não definiu prazo para retomada das atividades no circuito profissional. A ausência nos torneios ocorre em um momento de calendário concentrado, com competições que antecedem a temporada de quadras rápidas.
O tenista também relatou o impacto pessoal da decisão ao interromper a sequência de jogos. "É um momento difícil para mim, mas tenho certeza que voltaremos mais fortes disso."