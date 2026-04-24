O tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, anunciou nesta sexta-feira, 24, que não disputará os torneios europeus de saibro após avaliação médica recente. A decisão ocorre dias após sua saída do ATP 500 de Barcelona, registrada na última quarta-feira, 15, motivada por desconforto no punho direito durante a competição.

Os exames realizados após o episódio indicaram a necessidade de interromper a participação na sequência do calendário. Com isso, o atleta confirmou ausência em dois eventos centrais do circuito: o Masters 1000 de Roma e Roland Garros, torneio do Grand Slam, categoria que reúne as principais competições do tênis mundial.

A decisão impacta diretamente a participação do espanhol na fase europeia do circuito, considerada estratégica para o ranking.

"Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participarmos dos torneios de Roma ou Roland Garros", afirmou o espanhol.

Na mesma manifestação pública, Alcaraz informou que o retorno às quadras dependerá da evolução clínica da lesão no punho. O atleta não definiu prazo para retomada das atividades no circuito profissional. A ausência nos torneios ocorre em um momento de calendário concentrado, com competições que antecedem a temporada de quadras rápidas.

O tenista também relatou o impacto pessoal da decisão ao interromper a sequência de jogos. "É um momento difícil para mim, mas tenho certeza que voltaremos mais fortes disso."