Após Copa do Mundo, valor do elenco da Seleção Brasileira despenca; veja o top 10

RESUMO | A Seleção Brasileira iniciou o novo ciclo preparatório rumo à Copa do Mundo de 2030 valendo 8,32% a menos do que o plantel que disputou o Mundial de 2026, sofrendo uma desvalorização estimada em cerca de 400 milhões de reais.

O início de um novo ciclo no futebol brasileiro veio acompanhado de uma retração significativa no valor de mercado da Seleção Canarinho. De acordo com dados levantados pela plataforma Transfermarkt, os 26 atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia têm um valor de mercado somado de 851 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões).

O montante representa uma retração de 8,32% em comparação com o grupo que vestiu a camisa verde e amarela na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, cujos direitos estavam avaliados em 928,3 milhões de euros (cerca de R$ 5,4 bilhões). O Brasil perdeu cerca de 400 milhões de reais em sua cotação global após o término do último Mundial.

Essa retração financeira e a consequente queda para a sétima colocação no ranking global estão atreladas à renovação promovida pela comissão técnica. Com vistas ao torneio de 2030, nomes consagrados e de alto valor de mercado internacional deram espaço a apostas e jovens promessas — como o goleiro Otávio, do Cruzeiro, e o meia Breno Bidon, do Corinthians —, reconfigurando o patamar econômico do grupo.

O ranking global das seleções mais valiosas da Super Data Fifa

No topo do ranking mundial das seleções mais valiosas nesta janela internacional de 16 dias, a França lidera com um elenco avaliado em 1,63 bilhão de euros (cerca de R$ 9,54 bilhões). A lista das dez seleções mais caras do planeta ainda conta com potências tradicionais e com a atual campeã mundial:

França: 1,63 bilhão de euros (R$ 9,54 bilhões) Inglaterra: 1,61 bilhão de euros (R$ 9,42 bilhões) Espanha: 1,35 bilhão de euros (R$ 7,90 bilhões) Portugal: 1,04 bilhão de euros (R$ 6,08 bilhões) Holanda: 886,1 milhões de euros (R$ 5,18 bilhões) Argentina: 859,3 milhões de euros (R$ 5,02 bilhões) Brasil: 851 milhões de euros (R$ 4,98 bilhões) Alemanha: 785,9 milhões de euros (R$ 4,60 bilhões) Itália: 666,4 milhões de euros (R$ 3,90 bilhões) Noruega: 644,9 milhões de euros (R$ 3,77 bilhões)

Onde assistir aos amistosos da Seleção?

Para iniciar o novo ciclo preparatório rumo à Copa do Mundo de 2030, a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti disputará três partidas amistosas válidas por esta janela internacional prolongada de 16 dias. A agenda oficial de confrontos da Seleção Canarinho conta com a seguinte programação e opções de transmissão:

Austrália x Brasil

Data: 25 de setembro de 2026

25 de setembro de 2026 Horário: 7h (horário de Brasília)

7h (horário de Brasília) Local: Brisbane, Austrália

Brisbane, Austrália Onde assistir: Transmissão ao vivo pela TV Globo (canal aberto) e sportv (canal fechado), além do Globoplay e GeTV.

Austrália x Brasil

Data: 29 de setembro de 2026

29 de setembro de 2026 Horário: 7h (horário de Brasília)

7h (horário de Brasília) Local: Brisbane, Austrália

Brisbane, Austrália Onde assistir: Transmissão ao vivo pela TV Globo (canal aberto) e sportv (canal fechado), além do Globoplay e GeTV.

Índia x Brasil

Data: 3 de outubro de 2026

3 de outubro de 2026 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Local: Calcutá, Índia

Calcutá, Índia Onde assistir: Transmissão ao vivo pela TV Globo (canal aberto) e sportv (canal fechado), além do Globoplay e GeTV.

Qual é o valor de mercado atual da Seleção Brasileira?

O grupo convocado está avaliado em 851 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões).

Qual posição o Brasil ocupa no ranking das seleções mais caras?

A Seleção Brasileira aparece na sétima colocação global.

Qual seleção lidera o ranking mundial de valor de mercado?

A França lidera a lista, com seu elenco avaliado em 1,63 bilhão de euros.

Por que o valor da Seleção Brasileira diminuiu?

A queda decorre da transição para um novo ciclo de quatro anos, priorizando atletas mais jovens e apostas do mercado nacional em detrimento de astros consolidados na Europa.

Qual é o critério utilizado para o levantamento?

Os dados baseiam-se nas cotações de mercado de plataformas especializadas como o Transfermarkt, ajustando o limite padrão de 26 atletas por convocação.