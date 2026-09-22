Após Copa do Mundo, valor do elenco da Seleção Brasileira despenca; veja o top 10

Seleção brasileira perdeu valor com os novos nomes chamados por Carlo Ancelloti para os amistosos contra Austrália e Índia. (CHANDAN KHANNA/AFP) (CHANDAN KHANNA/AFP)
Redator na Exame
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17h52.
RESUMO | A Seleção Brasileira iniciou o novo ciclo preparatório rumo à Copa do Mundo de 2030 valendo 8,32% a menos do que o plantel que disputou o Mundial de 2026, sofrendo uma desvalorização estimada em cerca de 400 milhões de reais.
O início de um novo ciclo no futebol brasileiro veio acompanhado de uma retração significativa no valor de mercado da Seleção Canarinho. De acordo com dados levantados pela plataforma Transfermarkt, os 26 atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia têm um valor de mercado somado de 851 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões).
O montante representa uma retração de 8,32% em comparação com o grupo que vestiu a camisa verde e amarela na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, cujos direitos estavam avaliados em 928,3 milhões de euros (cerca de R$ 5,4 bilhões). O Brasil perdeu cerca de 400 milhões de reais em sua cotação global após o término do último Mundial.
Essa retração financeira e a consequente queda para a sétima colocação no ranking global estão atreladas à renovação promovida pela comissão técnica. Com vistas ao torneio de 2030, nomes consagrados e de alto valor de mercado internacional deram espaço a apostas e jovens promessas — como o goleiro Otávio, do Cruzeiro, e o meia Breno Bidon, do Corinthians —, reconfigurando o patamar econômico do grupo.
No topo do ranking mundial das seleções mais valiosas nesta janela internacional de 16 dias, a França lidera com um elenco avaliado em 1,63 bilhão de euros (cerca de R$ 9,54 bilhões). A lista das dez seleções mais caras do planeta ainda conta com potências tradicionais e com a atual campeã mundial:
Para iniciar o novo ciclo preparatório rumo à Copa do Mundo de 2030, a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti disputará três partidas amistosas válidas por esta janela internacional prolongada de 16 dias. A agenda oficial de confrontos da Seleção Canarinho conta com a seguinte programação e opções de transmissão:
Austrália x Brasil
Austrália x Brasil
Índia x Brasil
O grupo convocado está avaliado em 851 milhões de euros (quase R$ 5 bilhões).
A Seleção Brasileira aparece na sétima colocação global.
A França lidera a lista, com seu elenco avaliado em 1,63 bilhão de euros.
A queda decorre da transição para um novo ciclo de quatro anos, priorizando atletas mais jovens e apostas do mercado nacional em detrimento de astros consolidados na Europa.
Os dados baseiam-se nas cotações de mercado de plataformas especializadas como o Transfermarkt, ajustando o limite padrão de 26 atletas por convocação.