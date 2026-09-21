Flamengo na ponta e Corinthians na lanterna: o Brasileirão no 2º turno

RESUMO | Com o encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Flamengo consolidou ainda mais a sua liderança isolada na classificação do segundo turno, somando 20 pontos após derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Maracanã.

A disputa do Campeonato Brasileiro de 2026 entrou em sua reta decisiva com cenários contrastantes entre as equipes na tabela do segundo turno.

Com o término oficial da 28ª rodada, a competição demonstra quais clubes conseguiram ajustar seus elencos para a metade final do torneio e quais sofrem com instabilidades crônicas.

O Flamengo demonstrou força máxima ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1 diante de sua torcida no Maracanã. Esse resultado de peso elevou o Rubro-Negro a 20 pontos conquistados em nove partidas disputadas no 2º turno.

Com essa campanha consistente, a equipe carioca garantiu a manutenção isolada na liderança da classificação da segunda metade do campeonato, ampliando sua vantagem sobre os principais concorrentes diretos ao longo das últimas rodadas.

Na cola do líder, o Cruzeiro e o Santos aparecem respectivamente na segunda e terceira colocações da tabela do returno.

O embalo de Cruzeiro e Santos na perseguição ao líder no returno

Na cola do líder Flamengo, o Cruzeiro e o Santos aparecem respectivamente na segunda e terceira colocações, confirmando o bom momento vivido por suas equipes na etapa complementar do torneio. A equipe mineira garantiu pontos importantes ao bater o Vitória de virada por 3 a 1 atuando no Estádio do Barradão.

Por sua vez, o Peixe superou o Remo por 2 a 1 também fora de casa, consolidando uma campanha de destaque que impressiona pela regularidade. O clube paulista já soma 17 pontos conquistados em oito jogos disputados no returno — apenas um a menos que os líderes —, evidenciando uma forte recuperação na tabela geral e se firmando como uma das forças mais competitivas da segunda fase do campeonato.

Classificação do segundo turno do Brasileirão 2026

Flamengo: 20 pontos (9 jogos) Cruzeiro: 18 pontos (9 jogos) Santos: 17 pontos (8 jogos) Athletico-PR: 16 pontos (9 jogos) Bahia: 16 pontos (9 jogos) Fluminense: 16 pontos (9 jogos) Atlético-MG: 15 pontos (9 jogos) Palmeiras: 13 pontos (9 jogos) Mirassol: 13 pontos (9 jogos) Coritiba: 12 pontos (9 jogos) Vasco: 11 pontos (8 jogos) São Paulo: 11 pontos (8 jogos) Chapecoense: 9 pontos (8 jogos) Botafogo: 9 pontos (9 jogos) Grêmio: 8 pontos (9 jogos) Vitória: 7 pontos (9 jogos) Internacional: 7 pontos (9 jogos) Bragantino: 6 pontos (8 jogos) Remo: 5 pontos (9 jogos) Corinthians: 5 pontos (9 jogos)

Flamengo vira favorito para conquistar título brasileiro

O Flamengo está em vantagem para conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2026. Com uma vantagem de 3 pontos na liderança após o encerramento da 28ª rodada, o Rubro-Negro vê as projeções matemáticas ficarem cada vez mais favoráveis. De acordo com o estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que aponta o clube carioca com 76,8% de probabilidade de levantar a taça. O número expressivo contrasta diretamente com o principal concorrente na tabela, uma vez que o Palmeiras, segundo colocado, aparece bem atrás com apenas 21,3% de chances nas mesmas projeções da UFMG.

O cenário de isolamento na ponta ganhou ainda mais força devido ao tropeço do Alviverde na rodada, quando empatou sem gols com o Grêmio por 0 a 0 fora de casa no último domingo, 20. Aproveitando o revés do rival, o Rubro-negro fez o dever de casa ao vencer o Red Bull Bragantino no Maracanã e alcançar os 60 pontos na tabela geral. Com isso, as projeções para vagas em torneios continentais também disparam: o Flamengo registra 99,995% de chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027, seguido de perto pelo próprio Palmeiras (99,85%) e pelo Athletico-PR (86,8%), enquanto os demais concorrentes lutam para se firmar no G-6.

Quem lidera a classificação do segundo turno do Brasileirão 2026?

O Flamengo ocupa a liderança isolada do returno com 20 pontos somados em nove partidas.

Qual é a posição do Santos na tabela do segundo turno?

O Santos aparece na terceira colocação, com 17 pontos conquistados em oito jogos disputados.

Qual é a situação do Corinthians no returno?

O Corinthians amarga a lanterna da classificação do segundo turno, somando apenas cinco pontos em nove jogos.

Quantas vitórias seguidas o Flamengo alcançou no campeonato?

O Rubro-Negro chegou à sua quarta vitória consecutiva na competição após superar o Bragantino.

Quais equipes fecham a zona de perigo na tabela do returno?

Bragantino, Remo e Corinthians ocupam as últimas colocações da classificação parcial da segunda fase do torneio.