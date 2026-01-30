Alcaraz vence Zverev em jogo de 5h e vai à primeira final do Australian Open

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, se classificou nesta sexta-feira, 30, para sua primeira final do Aberto da Austrália ao derrotar o alemão Alexander Zverev, terceiro colocado no ranking, em uma semifinal marcada por equilíbrio e resistência física extrema.

A vitória veio após 5 horas e 27 minutos de jogo, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) e 7-5, em uma das partidas mais longas da história recente do torneio.

Virada no quinto set define classificação

Aos 22 anos, Alcaraz enfrentou dificuldades físicas ao longo da partida e chegou a passar mal em quadra, vomitando devido ao esforço. Mesmo assim, manteve o nível competitivo até o fim.

No set decisivo, o espanhol chegou a estar em desvantagem por 5 a 3, mas reagiu no momento decisivo, venceu quatro games consecutivos e fechou o jogo, garantindo vaga inédita na decisão em Melbourne.

Na final, marcada para domingo, Alcaraz enfrentará o vencedor da segunda semifinal, que será disputada entre o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do ranking.

*Com informações da AFP