Esporte

Diniz vê aproveitamento cair para um dos piores da história do Corinthians

O momento instável provocou uma forte queda nos números de Fernando Diniz, cujo aproveitamento de 48% em 33 jogos o colocou com o terceiro pior índice entre os treinadores do clube nesta década.

O técnico Fernando Diniz durante partida à frente do Corinthians. (AFP) (AFP)

O técnico Fernando Diniz durante partida à frente do Corinthians. (AFP) (AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19h50.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | A derrota por 3 a 1 para o Fluminense na Neo Química Arena marcou a sexta derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro e a sétima partida seguida sem vitórias na temporada, empurrando a equipe para a 14ª colocação da tabela.

A fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2026 acendeu o sinal vermelho nos bastidores do clube. Na noite do último domingo, 20, o Timão foi superado pelo Fluminense por 3 a 1 em plena Neo Química Arena, em confronto válido pela 28ª rodada da competição nacional. O resultado consolidou uma sequência alarmante de seis derrotas consecutivas no torneio e elevou para sete o número de jogos sem vencer na temporada, mantendo o time na 14ª colocação da tabela, com 32 pontos conquistados.

A sequência de maus resultados impactou diretamente o trabalho do técnico Fernando Diniz. Após um início de passagem promissor entre abril e junho — período em que somou nove vitórias e apenas três derrotas em 16 partidas, alcançando 64,6% de aproveitamento —, os números despencaram vertiginosamente. Considerando o total de 33 partidas no comando alvinegro (incluindo amistoso preparatório), Diniz registra 13 vitórias, nove empates e 11 derrotas, acumulando um aproveitamento geral de 48% dos pontos disputados, segundo levantamento do portal Meu Timão.

O ranking dos técnicos do Corinthians na década

Com os resultados recentes, Fernando Diniz passou a ocupar negativamente o terceiro pior aproveitamento entre todos os treinadores que comandaram o Corinthians desde 2020. À frente dele na lista de piores desempenhos do período aparecem apenas Vanderlei Luxemburgo (47,36% entre maio e setembro de 2023) e Mano Menezes (38% entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024).

Por outro lado, o antecessor imediato de Diniz, Dorival Júnior, deixou o cargo com índices ligeiramente superiores, acumulando 50% de aproveitamento em 63 partidas disputadas entre abril de 2025 e abril de 2026. O topo da lista na década segue pertencendo a Ramón Díaz, que registrou 60,92% de aproveitamento entre julho de 2024 e abril de 2025, impulsionado por sequências expressivas de vitórias no Brasileirão e pelo título paulista.

Abaixo está o ranking completo de aproveitamento dos técnicos do Corinthians desde 2020, conforme os dados levantados pelo Meu Timão:

  • Fernando Diniz (abril a setembro de 2026) 48%
  • Dorival Júnior (abril de 2025 a abril de 2026) – 49,74%
  • Ramón Díaz (julho de 2024 a abril de 2025) – 60,92%
  • António Oliveira (fevereiro a julho de 2024) – 54,32%
  • Mano Menezes (setembro de 2023 a fevereiro de 2024) – 38%
  • Vanderlei Luxemburgo (maio a setembro de 2023) – 47,36%
  • Cuca (abril de 2023) – 50%* - Cuca esteve à frete do Corinthians por apenas dois jogos
  • Vítor Pereira (fevereiro a novembro de 2022) – 51,15%
  • Sylvinho (maio de 2021 a fevereiro de 2022) – 48,06%
  • Vagner Mancini (outubro de 2020 a maio de 2021) – 54,07%

Próximos passos e a pausa para a Data Fifa

Diante do cenário de crise e da pressão da torcida, o Corinthians terá um alívio provisório no calendário para tentar reorganizar a equipe. Devido à paralisação das competições nacionais para a realização da Super Data Fifa, o plantel alvinegro vai dispor de pouco mais de duas semanas de treinamentos exclusivos sob o comando de Fernando Diniz.

O objetivo da comissão técnica é estancar a sangria defensiva, corrigir falhas táticas e recuperar a confiança do grupo antes do retorno aos gramados. O próximo compromisso do Timão no Brasileirão será um desafio fora de casa: a equipe viajará até Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Estádio Beira-Rio, em partida marcada para o dia 7 de outubro (uma quarta-feira), às 19h30, válida pela 29ª rodada do campeonato.

Qual foi o resultado do último jogo do Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena, completando seis derrotas seguidas no torneio.

Qual é o aproveitamento de Fernando Diniz no comando do Timão?

Diniz acumula um aproveitamento de 48% dos pontos em 33 partidas disputadas.

Onde o desempenho de Diniz se posiciona no ranking da década?

Seus números o colocam com o terceiro pior aproveitamento entre os técnicos do Corinthians desde 2020, atrás apenas de Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo.

Quem detém o melhor aproveitamento de treinador no clube nesta década?

O argentino Ramón Díaz lidera o ranking com 60,92% de aproveitamento obtido entre 2024 e 2025.

Quando será o próximo jogo do Corinthians?

A equipe voltará a campo no dia 7 de outubro de 2026 para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Acompanhe tudo sobre:EsportesCorinthiansFutebol

Mais de Esporte

Após Copa do Mundo, valor do elenco da Seleção Brasileira despenca; veja o top 10

Quais os clubes brasileiros com mais convocados para a Super Data FIFA?

Quais os clubes mais prejudicados com a mudança da regra de estrangeiros no Brasileirão?

Termômetro de gramado bate quase 70 graus em partida da NFL; chuteiras chegam a 'derreter'

Mais na Exame

Pop

Quantos episódios tem a 13ª temporada de 'American Horror Story'?

Ciência

Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama avançado

Brasil

Quem era Bruno Avelar, conselheiro da campanha de Cury, morto em acidente de helicóptero com Rick

ESG

Na Semana do Clima de Nova York, a Nvidia vende IA verde enquanto a conta não fecha