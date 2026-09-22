Diniz vê aproveitamento cair para um dos piores da história do Corinthians

RESUMO | A derrota por 3 a 1 para o Fluminense na Neo Química Arena marcou a sexta derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro e a sétima partida seguida sem vitórias na temporada, empurrando a equipe para a 14ª colocação da tabela.

A fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2026 acendeu o sinal vermelho nos bastidores do clube. Na noite do último domingo, 20, o Timão foi superado pelo Fluminense por 3 a 1 em plena Neo Química Arena, em confronto válido pela 28ª rodada da competição nacional. O resultado consolidou uma sequência alarmante de seis derrotas consecutivas no torneio e elevou para sete o número de jogos sem vencer na temporada, mantendo o time na 14ª colocação da tabela, com 32 pontos conquistados.

A sequência de maus resultados impactou diretamente o trabalho do técnico Fernando Diniz. Após um início de passagem promissor entre abril e junho — período em que somou nove vitórias e apenas três derrotas em 16 partidas, alcançando 64,6% de aproveitamento —, os números despencaram vertiginosamente. Considerando o total de 33 partidas no comando alvinegro (incluindo amistoso preparatório), Diniz registra 13 vitórias, nove empates e 11 derrotas, acumulando um aproveitamento geral de 48% dos pontos disputados, segundo levantamento do portal Meu Timão.

O ranking dos técnicos do Corinthians na década

Com os resultados recentes, Fernando Diniz passou a ocupar negativamente o terceiro pior aproveitamento entre todos os treinadores que comandaram o Corinthians desde 2020. À frente dele na lista de piores desempenhos do período aparecem apenas Vanderlei Luxemburgo (47,36% entre maio e setembro de 2023) e Mano Menezes (38% entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024).

Por outro lado, o antecessor imediato de Diniz, Dorival Júnior, deixou o cargo com índices ligeiramente superiores, acumulando 50% de aproveitamento em 63 partidas disputadas entre abril de 2025 e abril de 2026. O topo da lista na década segue pertencendo a Ramón Díaz, que registrou 60,92% de aproveitamento entre julho de 2024 e abril de 2025, impulsionado por sequências expressivas de vitórias no Brasileirão e pelo título paulista.

Abaixo está o ranking completo de aproveitamento dos técnicos do Corinthians desde 2020, conforme os dados levantados pelo Meu Timão:

Fernando Diniz (abril a setembro de 2026) – 48%

Dorival Júnior (abril de 2025 a abril de 2026) – 49,74%

49,74% Ramón Díaz (julho de 2024 a abril de 2025) – 60,92%

60,92% António Oliveira (fevereiro a julho de 2024) – 54,32%

54,32% Mano Menezes (setembro de 2023 a fevereiro de 2024) – 38%

38% Vanderlei Luxemburgo (maio a setembro de 2023) – 47,36%

47,36% Cuca (abril de 2023) – 50%* - Cuca esteve à frete do Corinthians por apenas dois jogos

50%* - Cuca esteve à frete do Corinthians por apenas dois jogos Vítor Pereira (fevereiro a novembro de 2022) – 51,15%

51,15% Sylvinho (maio de 2021 a fevereiro de 2022) – 48,06%

48,06% Vagner Mancini (outubro de 2020 a maio de 2021) – 54,07%

Próximos passos e a pausa para a Data Fifa

Diante do cenário de crise e da pressão da torcida, o Corinthians terá um alívio provisório no calendário para tentar reorganizar a equipe. Devido à paralisação das competições nacionais para a realização da Super Data Fifa, o plantel alvinegro vai dispor de pouco mais de duas semanas de treinamentos exclusivos sob o comando de Fernando Diniz.

O objetivo da comissão técnica é estancar a sangria defensiva, corrigir falhas táticas e recuperar a confiança do grupo antes do retorno aos gramados. O próximo compromisso do Timão no Brasileirão será um desafio fora de casa: a equipe viajará até Porto Alegre para enfrentar o Internacional no Estádio Beira-Rio, em partida marcada para o dia 7 de outubro (uma quarta-feira), às 19h30, válida pela 29ª rodada do campeonato.

Qual foi o resultado do último jogo do Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena, completando seis derrotas seguidas no torneio.

Qual é o aproveitamento de Fernando Diniz no comando do Timão?

Diniz acumula um aproveitamento de 48% dos pontos em 33 partidas disputadas.

Onde o desempenho de Diniz se posiciona no ranking da década?

Seus números o colocam com o terceiro pior aproveitamento entre os técnicos do Corinthians desde 2020, atrás apenas de Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo.

Quem detém o melhor aproveitamento de treinador no clube nesta década?

O argentino Ramón Díaz lidera o ranking com 60,92% de aproveitamento obtido entre 2024 e 2025.

Quando será o próximo jogo do Corinthians?

A equipe voltará a campo no dia 7 de outubro de 2026 para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.