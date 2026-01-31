Esporte

Onde assistir à final do Australian Open entre Sabalenka e Rybakina hoje

Decisão do primeiro Grand Slam da temporada acontece na manhã deste sábado, 31, em Melbourne

Sabalenka e Rybakina: tenistas disputam neste sábado, 31, a final feminina do Australian Open 2026 ( IZHAR KHAN / AFP via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08h13.

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina disputam neste sábado, 31, a final feminina do Australian Open 2026, primeiro Grand Slam da temporada do tênis mundial. A decisão será realizada na Rod Laver Arena, em Melbourne, na Austrália.

A partida marca o encerramento da chave feminina de simples, que reuniu 128 tenistas desde o início do torneio.

Sabalenka chega à decisão buscando o tricampeonato em Melbourne, enquanto Rybakina tenta conquistar o título inédito do Australian Open.

Como chegam as atletas

Atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka disputa sua quarta final consecutiva no Australian Open. A tenista foi campeã nas edições de 2023 e 2024 e avançou à decisão de 2026 sem perder sets, vencendo seis partidas ao longo da campanha.

Do outro lado, Elena Rybakina, atual número 5 do ranking mundial, chega à sua segunda final em Melbourne. Vice-campeã em 2023, a cazaque busca o segundo título de Grand Slam da carreira, após a conquista de Wimbledon em 2022.

Assim como a rival, também alcançou a decisão de 2026 sem perder sets.

Que horas é a final feminina do Australian Open 2026?

A final entre Sabalenka e Rybakina começou às 5h30 (horário de Brasília), na manhã deste sábado, 31.

O horário segue o cronograma oficial do torneio, considerando o fuso local da Austrália.

Onde assistir Sabalenka x Rybakina ao vivo no Brasil?

A final feminina do Australian Open 2026 terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo Disney+.

A exibição inclui a cobertura completa da decisão, com narração em português.

Histórico de confrontos entre Sabalenka e Rybakina

Sabalenka e Rybakina já se enfrentaram 14 vezes no circuito profissional. A belarussa soma oito vitórias, contra seis triunfos da cazaque.

O duelo mais recente ocorreu na final do WTA Finals 2025, com vitória de Rybakina. Já o confronto mais marcante entre elas foi a final do Australian Open 2023, vencida por Sabalenka de virada.

