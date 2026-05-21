João Fonseca cai na chave de Djokovic em Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca conheceu nesta quinta-feira, 21, o caminho que terá em Roland Garros.

Atual número 30 do ranking da ATP e cabeça de chave 28 do torneio, o carioca pode enfrentar o veterano Novak Djokovic logo na terceira rodada da competição.

Único representante do Brasil na chave principal de simples masculina, Fonseca estreia contra um jogador vindo do qualifying ou um lucky loser, nome dado ao atleta derrotado no quali que entra na chave após desistências de última hora.

Na segunda rodada, o brasileiro de 19 anos pode enfrentar novamente um rival oriundo do quali ou o croata Dino Prizmic, de 20 anos e atual 71º do mundo. Segundo o site Tenis News, Prizmic chega em boa fase e recentemente venceu dois jogadores do top 10, incluindo Djokovic no Masters 1000 de Roma.

Djokovic no caminho de Fonseca

Caso avance à terceira rodada, Fonseca pode ter pela frente um dos maiores nomes da história do tênis. Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, aparece no mesmo quadrante do brasileiro e pode ser o adversário na terceira fase.

O sérvio, que busca o 25º título de Grand Slam da carreira, estreia contra o francês Giovanni Perricard. Na sequência, pode enfrentar outro qualifier, lucky loser ou o francês Valentin Royer.

Aos 38 anos, Djokovic disputou apenas três torneios em 2026 até aqui. No saibro, jogou somente o Masters 1000 de Roma, onde foi eliminado na estreia.

Além de Djokovic, a chave de João Fonseca conta com outros nomes importantes do circuito. Entre eles estão o norueguês Casper Ruud, vice-campeão do Masters 1000 de Roma, o americano Tommy Paul, o australiano Alex de Minaur e o russo Andrey Rublev.

Segunda participação em Roland Garros

Esta será a segunda participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros. Em 2025, o brasileiro venceu o polonês Hubert Hurkacz e o francês Pierre-Hugues Herbert nas duas primeiras rodadas, mas acabou eliminado pelo britânico Jack Draper por 3 sets a 0 na terceira fase.

A edição de 2026 do Grand Slam francês terá uma ausência importante. Atual campeão do torneio e número 2 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz está fora da competição por conta de uma lesão no punho.