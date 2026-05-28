Quando é o jogo de João Fonseca contra Djokovic em Roland Garros?

Após vencer o croata Dino Prizmic em uma batalha de cinco sets, João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 29, pela terceira rodada de Roland Garros 2026.

O brasileiro enfrentará o sérvio Novak Djokovic em um duelo de gerações na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo parisiense.

Que horas é o jogo João Fonseca x Novak Djokovic?

A partida será a terceira da programação diurna da Philippe-Chatrier e está prevista para começar às 10h30 (horário de Brasília).

O horário exato, porém, depende da duração dos jogos anteriores da quadra central.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca em Roland Garros?

O confronto terá transmissão do Disney+ Premium no Brasil.

Como Fonseca chega para o jogo?

Atual número 30 do ranking mundial, Fonseca avançou à terceira rodada após vencer Dino Prizmic de virada em uma partida de 3h30 de duração.

O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu para fechar o confronto em 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2.

Ao fim da partida, Fonseca se emocionou com o apoio da torcida brasileira em Paris.

A vitória também marcou a primeira virada da carreira do brasileiro em uma partida profissional.