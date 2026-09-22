Jogadores relatam erro gráfico bizarro no EA Sports FC 27 envolvendo atletas femininas

RESUMO | Durante o período de Acesso Antecipado do EA Sports FC 27, jogadores relataram nas redes sociais uma falha visual bizarra que faz atletas femininas aparecerem vestindo apenas roupa íntima em situações de vestiário e comemorações em campo.

O lançamento antecipado do EA Sports FC 27 — disponível desde o dia 18 de setembro para assinantes do EA Play e compradores da Ultimate Edition — veio acompanhado de um dos bugs mais inusitados da história recente da franquia. Jogadores começaram a compartilhar em comunidades do Reddit relatos e vídeos de uma falha visual bizarra que faz com que determinadas atletas femininas apareçam sem os uniformes oficiais, utilizando apenas roupa íntima em momentos específicos, como no túnel de acesso ao vestiário do Ultimate Team ou durante comemorações coletivas em campo.

Os primeiros registros foram publicados por usuários no Reedit. O que chama a atenção da comunidade é que, até o momento, todas as instâncias relatadas envolvem exclusivamente personagens femininas, sem nenhum registro de falha equivalente com atletas masculinos[/grifar]. Nos clipes, enquanto o restante da equipe veste normalmente o kit completo da partida, a jogadora afetada aparece completamente descaracterizada em termos de vestuário esportivo.

Origem do problema e posicionamento da desenvolvedora

A causa exata para o surgimento do bug ainda não foi oficialmente identificada pela equipe de desenvolvimento da Electronic Arts. A principal hipótese levantada por especialistas e jogadores nas redes sociais aponta para uma falha no carregamento dos modelos tridimensionais das personagens ou de pacotes de itens cosméticos aplicados a elas, fazendo com que a camada da camisa e do calção simplesmente deixe de ser renderizada. Trata-se estritamente de um erro gráfico, sem qualquer tipo de impacto na jogabilidade ou nas mecânicas de partidas.

Até o momento da publicação desta matéria, a EA ainda não havia emitido nenhum comunicado oficial sobre o ocorrido. Como o período de Acesso Antecipado costuma servir como um grande teste em massa antes do lançamento global — agendado para o dia 25 de setembro —, a expectativa da comunidade é que a empresa lance um pacote de correção de bugs (hotfix) nas próximas semanas, mantendo o histórico de ajustes rápidos para falhas visuais que costumam marcar a chegada dos novos títulos da série esportiva.

O lançamento do EA Sports FC 27: novas mecânicas, modo de mundo aberto e estrutura de edições

Com lançamento oficial marcado para o dia 25 de setembro de 2026, o EA Sports FC 27 chega ao mercado com a premissa de reduzir drasticamente os automatismos da inteligência artificial, buscando premiar de forma mais direta a habilidade individual dos usuários. Entre as grandes novidades estruturais está a estreia do modo "The Grounds", um ambiente de mundo aberto exclusivo para plataformas de nova geração como PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Além disso, o jogo traz o retorno oficial de clubes brasileiros — incluindo a estreia licenciada do Mirassol com escudo e uniformes próprios —, embora a integração de um Brasileirão totalmente completo com elencos reais ainda não esteja totalmente finalizada.

Para acompanhar a chegada do novo título, a Electronic Arts estruturou o lançamento comercial em diferentes versões e faixas de preço nas plataformas digitais. A Edição Standard é comercializada por R$ 349,00, oferecendo apenas o jogo base sem vantagens de antecipação. Como novidade na franquia, foi introduzida uma opção mais robusta, a Edição Ultimate, custando R$ 499,00 e garantindo até sete dias de acesso antecipado, além de benefícios como o Passe Premium da Temporada 1, 6.000 FC Points divididos em parcelas, um Ídolo Internacional inegociável e espaços extras de evolução no Ultimate Team.

O que está acontecendo com o EA Sports FC 27 no acesso antecipado?

Jogadores relataram um bug visual que faz com que atletas femininas apareçam de roupa íntima no vestiário e em comemorações em campo.

O erro afeta jogadores de ambos os gêneros?

Não. Até o momento, todos os relatos de falhas visuais de vestuário envolvem exclusivamente personagens femininas.

A EA já se pronunciou sobre o problema?

A desenvolvedora ainda não emitiu um comunicado oficial, mas a comunidade aguarda atualizações corretivas em breve.

Quando o jogo será lançado oficialmente para o público geral?

O lançamento global do EA Sports FC 27 está marcado para o dia 25 de setembro de 2026.