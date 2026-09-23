Refinaria de Dangote: o projeto de US$ 20 bi que quer mudar o petróleo da Nigéria

RESUMO | A refinaria da nigeriana Dangote prepara uma oferta pública de ações que pretende captar US$ 1,6 bilhão e avaliar o empreendimento em quase US$ 50 bilhões. O IPO da refinaria Dangote terá ações a 525 nairas e busca atrair até 10 milhões de investidores para o maior projeto industrial africano desta geração.

A refinaria da multinacional nigeriana Dangote prepara uma oferta pública de ações que pretende levar uma parcela do empreendimento a milhões de investidores nigerianos no que se tornou o maior projeto industrial da África nesta geração.

O empresário Aliko Dangote, homem mais rico da África, espera que até 10 milhões de pessoas participem da operação, com a compra mínima de 10 ações a 525 naira cada, cerca de US$ 0,40, ou pouco mais de R$ 2.

A oferta deve levantar US$ 1,6 bilhão e atribuir à refinaria uma avaliação próxima de US$ 50 bilhões. O empreendimento, construído ao longo de uma década em uma área pantanosa nos arredores de Lagos, a capital do país, exigiu cerca de US$ 20 bilhões em investimentos e tem capacidade atual de 700 mil barris por dia, o que o torna a maior refinaria de petróleo de linha única do mundo.

A abertura de capital ocorre em um momento simbólico para a economia nigeriana. Durante décadas, a Nigéria esteve entre os maiores produtores de petróleo da África, mas exportava grandes volumes de petróleo bruto enquanto precisava importar gasolina, diesel e combustível de aviação. O modelo consumia reservas em moeda estrangeira e reforçava uma economia dependente da intermediação e da renda do petróleo.

A operação da refinaria começou a alterar essa dinâmica. Além de reduzir a necessidade de importações de combustíveis, o complexo industrial de Dangote tem capacidade, em tese, de tornar a Nigéria autossuficiente na produção de fertilizantes e de polipropileno, ampliando a transformação doméstica de recursos naturais.

Lugar no mercado

Irã: guerra amplia cautela e faz petróleo saltar. Com isso, novos produtores, especialmente na África, podem conquistar maior protagonismo na indústria (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

O empreendimento também entrou em operação em um momento favorável. Conforme a guerra no Irã sufoca os mercados globais de combustíveis, a refinaria amplia sua capacidade e passa a fornecer a commodity a outros países, sobretudo na forma de diesel e de combustível de aviação. Segundo o Financial Times (FT), sua produção contribuiu para a manutenção das operações das companhias aéreas europeias, enquanto a expansão das margens de refino aumentou notavelmente os lucros da empresa.

O desempenho, porém, ajuda a explicar uma das principais dúvidas em torno da oferta pública. A avaliação de quase US$ 50 bilhões é considerada elevada em relação aos US$ 20 bilhões gastos na construção e representa um prêmio de quase 10% sobre os US$ 2,5 bilhões captados em uma colocação privada realizada em julho.

Outro ponto de atenção é a baixa parcela das ações que estará efetivamente disponível para negociação. O chamado free float será de apenas 3,3%, o que pode limitar a liquidez dos papéis e dificultar a entrada e saída de investidores. Dangote sustenta que o preço deve ser analisado também à luz dos planos de expansão da refinaria.

A empresa pretende dobrar a capacidade para 1,4 milhão de barris por dia (bpd) entre 2028 e 2029. A aposta é que a participação no crescimento futuro compense o valor mais elevado atribuído ao ativo no momento da abertura de capital.

Para o FT, a oferta também terá um significado mais amplo caso consiga popularizar o investimento em empresas produtivas na Nigéria. O movimento é comparado ao processo de privatização britânico dos anos 1980, que visava ampliar a participação de pequenos investidores no mercado acionário.

Grande lucro, vasta base, pequenos investidores

Com projeto industrial inédito, Nigéria aposta na sua vasta base de pequenos investidores para conseguir lugar no mercado global de combustíveis (Derek Brumby/Getty Images)

O sucesso desse modelo, contudo, dependerá dos pequenos acionistas conseguirem capturar parte dos ganhos gerados pelo empreendimento. Existe o risco, segundo a análise, de que investidores comprem as ações em meio aos atuais lucros elevados da refinaria e, posteriormente, enfrentem uma queda no valor das ações caso essas condições excepcionais desapareçam.

A estratégia de financiar infraestrutura africana com capital africano também expõe um problema estrutural do continente. Segundo o FT, a África possui até US$ 4 trilhões em ativos financeiros, mas uma parcela reduzida desse capital é destinada a investimentos de risco em atividades produtivas. Parte significativa acaba sendo aplicada em títulos públicos de alto rendimento.

Nesse cenário, o desenvolvimento de mercados de capitais mais profundos poderia direcionar uma parcela maior da poupança africana para a infraestrutura e a indústria. A Nigéria, por sua vez, poderia aproveitar o processo para fortalecer Lagos como centro financeiro regional.

A trajetória da própria refinaria, porém, evidencia os obstáculos. Para tornar o projeto economicamente viável, Dangote precisou construir infraestrutura de apoio ao redor do empreendimento, em um país marcado por estradas e portos precários e por um sistema de energia caro ou insuficiente. Mesmo após a conclusão da refinaria, interesses estabelecidos, incluindo empresas estatais, dificultaram inicialmente o acesso ao petróleo bruto necessário para manter as operações.

O caso Dangote, portanto, combina o potencial e as limitações do investimento privado na África. O empreendimento demonstra que projetos industriais de grande escala podem sair do papel, mas também evidencia como deficiências de infraestrutura, o ambiente tributário e a interferência de interesses estabelecidos podem dificultar a expansão de empresas privadas.

Para o continente, a refinaria pode representar tanto um modelo a ser seguido quanto um exemplo de quão excepcional ainda é alcançar esse nível de escala.

Quanto a refinaria Dangote pretende captar com a oferta de ações?

A refinaria Dangote pretende levantar US$ 1,6 bilhão e alcançar uma avaliação próxima de US$ 50 bilhões. Aliko Dangote espera atrair até 10 milhões de investidores para a operação.

Qual será o investimento mínimo nas ações da refinaria Dangote?

O investimento mínimo será de 10 ações, vendidas a 525 nairas cada. O preço unitário equivale a cerca de US$ 0,40, ou pouco mais de R$ 2.

Qual é a capacidade de produção da refinaria Dangote?

A refinaria tem capacidade atual de 700 mil barris por dia, o que a torna a maior refinaria de petróleo de linha única do mundo. A empresa pretende dobrar esse volume para 1,4 milhão de barris diários entre 2028 e 2029.

Por que a refinaria Dangote é importante para a Nigéria?

A refinaria reduz a necessidade nigeriana de importar gasolina, diesel e combustível de aviação, apesar de o país ser um grande produtor de petróleo. O complexo também tem capacidade, em tese, para tornar a Nigéria autossuficiente em fertilizantes e polipropileno.

Quais são os riscos da oferta pública da refinaria Dangote?

A avaliação próxima de US$ 50 bilhões é considerada elevada diante dos US$ 20 bilhões investidos na construção. Além disso, apenas 3,3% das ações ficarão disponíveis para negociação, o que pode limitar a liquidez dos papéis.

O IPO da Dangote pode fortalecer o mercado de capitais africano?

Sim, caso amplie a participação de pequenos investidores em empresas produtivas e direcione mais capital para infraestrutura e indústria. Segundo o Financial Times, a África possui até US$ 4 trilhões em ativos financeiros, mas uma parcela reduzida é aplicada em investimentos produtivos de risco.