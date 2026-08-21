A morte da jovem de 19 anos que chocou o mundo do taekwondo

Isabelle Sava, de 19 anos, morreu na última segunda-feira, 17, após sofrer uma parada cardíaca enquanto dormia, em sua casa, em Londres, na Inglaterra. A jovem era estudante de Direito e havia conquistado a medalha de prata no Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022, disputado na Holanda.

Segundo a imprensa inglesa, Isabelle recebeu atendimento médico, mas não resistiu. Faixa-preta de segundo grau, ela conciliava a carreira esportiva com os estudos e estava prestes a iniciar o segundo ano do curso de Direito na Queen Mary University of London.

Apesar do destaque no taekwondo, Isabelle tinha planos de seguir carreira como advogada. Na universidade, participava da Sociedade de Direito, da Sociedade de Conscientização Comercial e da Sociedade de Desenvolvimento Estudantil.

Amigos organizam vaquinha para ajudar família

Após a morte da jovem, amigos criaram uma campanha de arrecadação para auxiliar a família com as despesas do funeral. Na descrição da vaquinha, Isabelle é lembrada pela determinação e pelo envolvimento com outras pessoas.

“Ela era inteligente, ambiciosa, focada e incrivelmente determinada. Ela sabia para onde queria ir na vida e estava preparada para trabalhar duro para chegar lá. Ainda encontrava tempo para ajudar os outros a construir o deles”, diz um trecho da homenagem.

A publicação também destaca os sonhos que Isabelle tinha pela frente. “Ela tinha tantos planos, tantos sonhos, tanto potencial e muito mais para oferecer ao mundo. A história dela merecia muito mais capítulos”, afirma o texto.

Jovem era filha única

Segundo os amigos, Isabelle era filha única e tinha uma relação muito próxima com os pais, Laura e Ovi.

“Laura, Ovi e Isabelle eram uma linda e incrivelmente unida família de três pessoas. Por 19 anos, eles construíram suas vidas juntos. Ela era o mundo inteiro deles. A única filha deles. O maior orgulho deles. O futuro deles. E a maior alegria deles”, afirma a organizadora da campanha.

A homenagem ainda relembra momentos vividos pela família ao longo dos 19 anos de Isabelle. “Eles criaram memórias, celebraram conquistas, riram juntos, viajaram juntos e compartilharam todos aqueles momentos familiares comuns que de repente se tornaram as memórias mais preciosas imagináveis”, encerra o texto.