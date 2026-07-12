Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar 40 anos após 'Gol do Século' e 'Mão de Deus'

A Copa do Mundo de 2026 reservou um dos reencontros mais simbólicos da história do futebol. Quatro décadas depois do duelo marcado pela “La Mano de Dios”, Argentina e Inglaterra disputarão uma vaga na final do torneio.

Os ingleses avançaram ao superar a Noruega nas quartas de final, enquanto os argentinos eliminaram a Suíça. As duas vitórias vieram na prorrogação.

A história da rivalidade

A Copa do Mundo nunca mais foi a mesma depois daquele 22 de junho de 1986, no Estádio Azteca, diante de 114 mil torcedores. Diego Maradona abriu o placar ao disputar bola com o goleiro Peter Shilton e desviá-la com o punho esquerdo. O árbitro Ali Bin Nasser validou o lance, ignorando os protestos ingleses.

Após a partida, Maradona declarou que o gol havia sido feito “um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus”.

O lance ganhou caráter místico para os argentinos, como revanche simbólica após a Guerra das Malvinas. Já os britânicos mantiveram o sentimento de revolta por décadas. O próprio Shilton classificou o episódio como uma trapaça. Poucos minutos depois, Maradona ampliaria com o “gol do século”, ao driblar seis adversários.

Muito além de um jogo

O confronto entre Argentina e Inglaterra em 1986 estava carregado de tensão. Apenas quatro anos antes, os dois países haviam travado a Guerra das Malvinas (Falklands), conflito que deixou centenas de mortos e profundas marcas políticas.

Nesse cenário, a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, assumiu um significado que ultrapassava o esporte. Para muitos argentinos, vencer os ingleses representava uma espécie de revanche simbólica.

Quatro minutos que mudaram a história

O segundo tempo daquela partida é frequentemente descrito como um dos períodos mais extraordinários da história das Copas. Entre os minutos 51 e 55, Maradona marcou dois gols que se tornariam eternos, cada um à sua maneira.

O primeiro, conhecido como “La Mano de Dios”, foi marcado com a mão e gerou enorme controvérsia.

🇦🇷 Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86 🥰 Poesia em movimento. Apenas aprecie. pic.twitter.com/a6wiX4J9PK — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 21, 2026

Mas foi o segundo gol, apenas quatro minutos depois, que entrou definitivamente para a mitologia do futebol.

O “Gol do Século”

Aos 10 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola ainda em seu próprio campo e iniciou uma jogada histórica. Em cerca de 10 a 11 segundos, percorreu aproximadamente 55 a 60 metros, driblando cinco jogadores ingleses — Beardsley, Reid, Butcher (duas vezes), Fenwick — antes de superar o goleiro Peter Shilton.

Reconhecimento

Em 2002, o gol foi eleito pela FIFA como o “Gol do Século”, em votação realizada com torcedores do mundo inteiro.

A atuação de Maradona naquela partida — incluindo os dois gols — é frequentemente citada como uma das maiores performances individuais já registradas em Copas do Mundo.

Legado

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e seguiu até conquistar o título mundial, derrotando a Alemanha Ocidental na final. Maradona foi o grande protagonista do torneio, recebendo a Bola de Ouro de melhor jogador.

A campanha dos semifinalistas

Na campanha atual, a Inglaterra enfrentou dificuldades. Nas oitavas, derrotou o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, com dois gols de Jude Bellingham. Foi a primeira derrota da história do México dentro do Azteca. O camisa 10 repetiu o desempenho nas quartas contra a Noruega e levou sua seleção às semifinais, marcando os dois gols da virada.

A Argentina também percorreu um caminho de superação. Nas oitavas, venceu Cabo Verde após 120 minutos de prorrogação. Em seguida, bateu o Egito de virada nos minutos finais após estar perdendo por 2 a 0. Nas quartas, superou a Suíça na prorrogação, com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Quando será o jogo da semifinal

O reencontro entre argentinos e ingleses será na próxima quarta-feira, 15 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia.