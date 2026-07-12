Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar 40 anos após 'Gol do Século' e 'Mão de Deus'

O reencontro entre argentinos e ingleses será na próxima quarta-feira, 15 de julho, às 16h

Maradona no lance que ficou conhecido como 'O Gol do Século' (AFP)

Maradona no lance que ficou conhecido como 'O Gol do Século' (AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de julho de 2026 às 06h17.

A Copa do Mundo de 2026 reservou um dos reencontros mais simbólicos da história do futebol. Quatro décadas depois do duelo marcado pela “La Mano de Dios”, Argentina e Inglaterra disputarão uma vaga na final do torneio.

Os ingleses avançaram ao superar a Noruega nas quartas de final, enquanto os argentinos eliminaram a Suíça. As duas vitórias vieram na prorrogação.

A história da rivalidade

A Copa do Mundo nunca mais foi a mesma depois daquele 22 de junho de 1986, no Estádio Azteca, diante de 114 mil torcedores. Diego Maradona abriu o placar ao disputar bola com o goleiro Peter Shilton e desviá-la com o punho esquerdo. O árbitro Ali Bin Nasser validou o lance, ignorando os protestos ingleses.

Após a partida, Maradona declarou que o gol havia sido feito “um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus”.

O lance ganhou caráter místico para os argentinos, como revanche simbólica após a Guerra das Malvinas. Já os britânicos mantiveram o sentimento de revolta por décadas. O próprio Shilton classificou o episódio como uma trapaça. Poucos minutos depois, Maradona ampliaria com o “gol do século”, ao driblar seis adversários.

Muito além de um jogo

O confronto entre Argentina e Inglaterra em 1986 estava carregado de tensão. Apenas quatro anos antes, os dois países haviam travado a Guerra das Malvinas (Falklands), conflito que deixou centenas de mortos e profundas marcas políticas.

Nesse cenário, a partida no Estádio Azteca, na Cidade do México, assumiu um significado que ultrapassava o esporte. Para muitos argentinos, vencer os ingleses representava uma espécie de revanche simbólica.

Quatro minutos que mudaram a história

O segundo tempo daquela partida é frequentemente descrito como um dos períodos mais extraordinários da história das Copas. Entre os minutos 51 e 55, Maradona marcou dois gols que se tornariam eternos, cada um à sua maneira.

O primeiro, conhecido como “La Mano de Dios”, foi marcado com a mão e gerou enorme controvérsia.

Mas foi o segundo gol, apenas quatro minutos depois, que entrou definitivamente para a mitologia do futebol.

O “Gol do Século”

Aos 10 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola ainda em seu próprio campo e iniciou uma jogada histórica. Em cerca de 10 a 11 segundos, percorreu aproximadamente 55 a 60 metros, driblando cinco jogadores ingleses — Beardsley, Reid, Butcher (duas vezes), Fenwick — antes de superar o goleiro Peter Shilton.

Reconhecimento

Em 2002, o gol foi eleito pela FIFA como o “Gol do Século”, em votação realizada com torcedores do mundo inteiro.

A atuação de Maradona naquela partida — incluindo os dois gols — é frequentemente citada como uma das maiores performances individuais já registradas em Copas do Mundo.

Legado

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e seguiu até conquistar o título mundial, derrotando a Alemanha Ocidental na final. Maradona foi o grande protagonista do torneio, recebendo a Bola de Ouro de melhor jogador.

A campanha dos semifinalistas

Na campanha atual, a Inglaterra enfrentou dificuldades. Nas oitavas, derrotou o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, com dois gols de Jude Bellingham. Foi a primeira derrota da história do México dentro do Azteca. O camisa 10 repetiu o desempenho nas quartas contra a Noruega e levou sua seleção às semifinais, marcando os dois gols da virada.

A Argentina também percorreu um caminho de superação. Nas oitavas, venceu Cabo Verde após 120 minutos de prorrogação. Em seguida, bateu o Egito de virada nos minutos finais após estar perdendo por 2 a 0. Nas quartas, superou a Suíça na prorrogação, com gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Quando será o jogo da semifinal

O reencontro entre argentinos e ingleses será na próxima quarta-feira, 15 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia.

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