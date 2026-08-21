Aos 20 anos, João Fonseca deixa fase 'teen' com dois títulos e já mira Grand Slam

João Fonseca completa 20 anos nesta sexta-feira e encerra uma primeira fase da carreira marcada por resultados expressivos no circuito profissional. O carioca deixa para trás a faixa etária dos adolescentes com 57 vitórias em partidas de nível ATP, dois títulos e a 24ª posição como melhor ranking mundial.

O aniversário será celebrado no Rio de Janeiro ao lado de familiares e amigos. João retornou ao Brasil depois de abandonar o Masters 1000 de Cincinnati antes da terceira rodada por causa de um incômodo abdominal.

A comemoração, porém, será breve. Na próxima semana, o brasileiro volta aos Estados Unidos para disputar o US Open, último Grand Slam da temporada. Assim como aconteceu em Roland Garros e Wimbledon, Fonseca será cabeça de chave em Nova York.

Uma adolescência entre os principais nomes da nova geração

O período de João Fonseca como adolescente o colocou em uma posição de destaque entre os tenistas da chamada Next Gen. Um levantamento publicado pelo perfil @PhilBlack09, no X, compara os números de jovens jogadores antes de completarem 20 anos.

Em número de vitórias em partidas de nível ATP, o brasileiro aparece na sexta colocação, com 57 triunfos. Carlos Alcaraz lidera a lista, com 117, seguido por Alexander Zverev (75), Holger Rune (72), Denis Shapovalov (62) e Jannik Sinner (59).

Fonseca também terminou a adolescência com o nono melhor ranking entre os nomes do levantamento. Sua melhor marca foi o 24º lugar do mundo, alcançado antes de completar 20 anos.

Dois títulos antes dos 20

Os dois troféus conquistados por João Fonseca também vieram durante a adolescência. Em 2025, o brasileiro venceu o ATP 250 de Buenos Aires e, posteriormente, o ATP 500 da Basileia.

O desempenho o colocou à frente de nomes como Alexander Zverev e Alex de Minaur em número de títulos conquistados antes dos 20 anos, embora ainda distante de Alcaraz, que acumulou nove troféus no período.

Entre os títulos do espanhol estavam quatro torneios considerados de maior peso, entre Grand Slams e Masters 1000. João, por sua vez, ainda busca sua primeira conquista em uma dessas categorias.

João começa uma nova fase aos 20

O brasileiro inicia essa nova etapa atualmente na 26ª posição do ranking da ATP, duas colocações abaixo do recorde pessoal de número 24. A posição foi mantida após a eliminação do argentino Thiago Agustín Tirante nas quartas de final de Cincinnati.