Como Scaloni transformou a Argentina em especialista em mata-mata

A classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 amplia uma sequência construída sob o comando de Lionel Scaloni. Desde que assumiu a seleção após o Mundial de 2018, o treinador reformulou o modelo de jogo da equipe, encerrou um jejum de 28 anos sem títulos e consolidou um histórico de resultados positivos em partidas eliminatórias.

Scaloni chegou ao comando em um período de reconstrução da seleção argentina. Após a eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, Jorge Sampaoli deixou o cargo. Inicialmente como interino, o ex-auxiliar permaneceu na função, dirigiu a equipe na Copa América de 2019 e, depois da competição, foi efetivado pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

Durante esse processo, o treinador alterou a proposta de jogo da equipe. A ideia inicial de adotar um futebol mais vertical deu lugar a um modelo baseado na posse de bola, na circulação entre os meio-campistas e na aproximação dos jogadores. A mudança foi construída a partir das características técnicas do elenco, com nomes como Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Rodrigo De Paul ganhando protagonismo na organização das jogadas.

O novo modelo também deu mais liberdade de movimentação a Lionel Messi. Em vez de ocupar uma posição fixa, o camisa 10 passou a participar da construção das jogadas em diferentes setores do campo, enquanto a equipe buscava manter o controle da posse e criar espaços por meio da troca de passes.

Atuação do técnico encerrou 'seca' do país por títulos

A reformulação de Scaloni como técnico foi acompanhada pelos resultados. A Argentina conquistou a Copa América de 2021, encerrando um jejum de 28 anos sem títulos, venceu a Copa do Mundo de 2022 e voltou a conquistar a Copa América em 2024. Em 2026, a equipe alcançou mais uma semifinal de Mundial.

Na atual campanha, a Argentina eliminou Cabo Verde, Egito e Suíça no mata-mata. Contra o Egito, a classificação veio após uma virada depois de sair perdendo por 2 a 0. Já diante da Suíça, a equipe venceu por 3 a 1 na prorrogação e garantiu vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.

Vitória sobre a Suíça e expectativas para semifinal

Após a vitória sobre a Suíça no jogo de ontem das quartas de final, Scaloni evitou ampliar o peso histórico da semifinal contra a Inglaterra. O treinador afirmou que o confronto deve ser tratado como "uma partida de futebol" e destacou a qualidade do adversário e da comissão técnica inglesa.

Desde que assumiu a seleção, Scaloni conduziu a Argentina aos títulos da Copa América de 2021, da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024. Agora, tenta levar a equipe a mais uma final de Mundial, em busca do tetracampeonato.