Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Tocantins?

Em outubro de 2026, os eleitores do Tocantins vão às urnas para escolher do presidente da República ao novo governador do estado pelos próximos quatro anos. Entre a busca por renovação e a continuidade da gestão, a disputa pelo Executivo estadual reúne lideranças do Legislativo e o atual vice-governador em um cenário de chapas diversificadas e alta competitividade.

Veja os principais candidatos ao governo do estado nestas eleições:

Ataídes Oliveira (Novo) : Empresário e ex-senador, ele é o candidato apoiado pelo partido Novo e traz propostas voltadas para o setor industrial;

: Empresário e ex-senador, ele é o candidato apoiado pelo partido Novo e traz propostas voltadas para o setor industrial; Du Pereira (DC) : disputa o cargo pela Democracia Cristã;

: disputa o cargo pela Democracia Cristã; Laurez Moreira (PSD) : atual vice-governador do estado e ex-prefeito de Gurupi;

: atual vice-governador do estado e ex-prefeito de Gurupi; Professora Dorinha (União Brasil) : eleita senadora em 2022, tem forte histórico de mandatos como deputada federal, recebendo agora o apoio do atual governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na disputa;

: eleita senadora em 2022, tem forte histórico de mandatos como deputada federal, recebendo agora o apoio do atual governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na disputa; Subtenente Luiz Carlos (Democrata) : candidato apoiado pela legenda Democrata;

: candidato apoiado pela legenda Democrata; Vicentinho Júnior (PSDB) : O candidato é ex-secretário extraordinário de Ações Estratégicas do estado e figura como um dos principais adversários de Dorinha nas intenções de voto;

: O candidato é ex-secretário extraordinário de Ações Estratégicas do estado e figura como um dos principais adversários de Dorinha nas intenções de voto; Professor Witer Naves (Psol): representa a federação PSOL-Rede na corrida eleitoral, e estreia em disputas de cargos eletivos.

Quais os principais desafios que o governador do Tocantins deve enfrentar?

A pessoa eleita para comandar o Palácio Araguaia a partir de 2027 encontrará um estado em expansão econômica, impulsionado pela força do agronegócio na região do MATOPIBA, mas com desafios históricos nas áreas de infraestrutura, saúde, sustentabilidade e gestão pública.

Infraestrutura e logística de escoamento

Tocantins consolida-se como um polo produtivo estratégico do país, mas a infraestrutura viária ainda precisa acompanhar o ritmo do crescimento agrícola.

A melhoria da pavimentação das rodovias estaduais e a integração eficiente das vias vicinais com a Ferrovia Norte-Sul e com as hidrovias regionais constituem prioridades para reduzir custos de frete e ampliar a competitividade do estado.

Descentralização e regionalização da saúde

A concentração de serviços de média e alta complexidade na capital, Palmas, gera sobrecarga na rede urbana e exige longos deslocamentos de moradores do interior.

Estudos sobre a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado reforçam que a consolidação dos hospitais regionais, a ampliação de especialidades médicas no interior e o fortalecimento da atenção primária são demandas urgentes para a população.

Sustentabilidade e gestão de recursos hídricos

Pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) indicam que mais de 50% da área do estado é ocupada por estabelecimentos agropecuários.

A nova gestão enfrentará o desafio de conciliar o avanço da produtividade no campo com a preservação do bioma Cerrado, o combate às queimadas e a gestão responsável das bacias dos rios Araguaia e Tocantins, prevenindo impactos ambientais em áreas de grande irrigação.

Inclusão social e apoio à agricultura familiar

Levantamentos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do IBGE mostram avanços no Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) tocantinense, mas apontam a permanência de disparidades sociais no estado.

Como cerca de 70% das propriedades rurais do estado pertencem à agricultura familiar, o governo estadual precisará investir em assistência técnica, crédito e inovação para incluir pequenos produtores nas cadeias de valor do mercado.

Equilíbrio fiscal e capacidade de investimento público

Manter as contas estaduais organizadas e gerenciar os limites de gastos com pessoal continuam sendo requisitos fundamentais para a estabilidade da administração pública.

A manutenção do equilíbrio das contas garantirá ao governo estadual a margem financeira necessária para aplicar recursos próprios em segurança, educação pública e atração de novos empreendimentos industriais.

Quando vai ser a eleição para o governo do Tocantins?

O eleitor tocantinense deve comparecer às urnas no dia 4 de outubro de 2026 para as votações do primeiro turno. Caso haja a necessidade de um segundo turno para definir a chefia do governo do estado (se nenhum candidato alcançar 50% dos votos válidos, mais um), a nova rodada de votação será realizada em 25 de outubro de 2026.