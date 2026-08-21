Estrela mais rápida da Via Láctea atinge 25 mil km/s ao redor de buraco negro

Astrônomos identificaram a estrela mais rápida já observada na Via Láctea. Batizada de S301, o objeto chega a atingir cerca de 25 mil quilômetros por segundo — mais de 8% da velocidade da luz — ao orbitar o buraco negro supermassivo Sagitário A*, localizado no centro da nossa galáxia.

A descoberta foi feita por uma equipe internacional com o instrumento GRAVITY, instalado no Very Large Telescope Interferometer (VLTI), do Observatório Europeu do Sul (ESO), e foi publicada pela revista Nature.

A velocidade extrema é resultado da enorme atração gravitacional exercida pelo buraco negro. Durante sua órbita, a estrela passa muito perto de Sagitário A*, acelerando até atingir velocidades sem precedentes para um objeto desse tipo.

Órbita recorde ao redor do buraco negro

Além da velocidade, a S301 também chama atenção pela proximidade de sua órbita. A estrela completa uma volta ao redor de Sagitário A* em apenas 8,7 anos e, no ponto de maior aproximação, fica a cerca de 12 unidades astronômicas do buraco negro — aproximadamente 1,8 bilhão de quilômetros, equivalente a cerca de 12 vezes a distância entre a Terra e o Sol.

Segundo Felix Mang, estudante de doutorado do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) e autor principal do estudo, essa combinação de proximidade e curto período orbital nunca havia sido observada.

A equipe detectou a estrela pela primeira vez em 2023 e, ao reconstruir sua trajetória até 2017, concluiu que ela passou pelo ponto de maior aproximação do buraco negro no início daquele ano.

Descoberta pode testar a teoria da relatividade

Os pesquisadores afirmam que a órbita da S301 oferece uma oportunidade única para investigar uma das propriedades mais difíceis de medir em um buraco negro: sua rotação.

De acordo com o estudo, acompanhar o movimento da estrela ao longo dos próximos anos poderá permitir a primeira medição direta do giro de um buraco negro supermassivo. Caso isso seja confirmado, será possível realizar um teste rigoroso das previsões da teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein.

O instrumento GRAVITY combina a luz captada pelos quatro telescópios de 8,2 metros do VLTI, permitindo medir com altíssima precisão a posição e o movimento de estrelas que orbitam o centro da Via Láctea. Essa capacidade foi essencial para determinar a órbita da S301 e calcular sua velocidade recorde.