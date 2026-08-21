Verstappen revela que esteve mais perto de se aposentar do que de trocar de equipe na F1

A renovação de Max Verstappen com a Red Bull até o fim de 2030 encerrou as especulações sobre uma possível mudança de equipe, mas também revelou o quanto o piloto esteve perto de deixar a Fórmula 1. Aos 28 anos, o tetracampeão mundial afirmou que chegou a considerar a aposentadoria durante a temporada de 2026.

Durante o Media Day para o Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort, Verstappen foi questionado sobre as negociações envolvendo seu futuro e brincou ao dizer que esteve “mais perto de se aposentar do que de trocar de equipe”.

A possibilidade de deixar a Fórmula 1 ganhou força principalmente por causa das mudanças no regulamento técnico para 2026. Os novos carros passaram a dar maior importância à energia elétrica e à recuperação de energia durante as frenagens, algo que desagradou o holandês desde os primeiros testes.

Depois do GP da China, por exemplo, Verstappen criticou o comportamento dos carros e afirmou que a categoria havia se transformado em uma espécie de “Mario Kart”, em referência às disputas pelo uso da bateria nas retas.

“Eu amo correr, mas podemos aguentar apenas até certo ponto, certo?”, disse o piloto em outro momento da temporada. Verstappen também cobrou mudanças da FIA e da própria Fórmula 1 para que a categoria preserve aquilo que considera essencial nas corridas.

Verstappen chegou a questionar permanência na F1

A dúvida sobre continuar na categoria não ficou apenas nas críticas públicas. Segundo o próprio Verstappen, depois das primeiras corridas de 2026 ele pediu a Laurent Mekies, chefe da Red Bull, que não o questionasse sobre seu futuro.

“Depois das primeiras corridas, eu disse ao Laurent para não vir até mim com nenhum tipo de pergunta sobre o futuro, porque eu nem sabia se queria continuar na F1”, revelou.

A situação, no entanto, mudou ao longo da primeira metade da temporada. Verstappen afirmou que manteve conversas com a Fórmula 1 e com a FIA e passou a enxergar uma evolução na direção que a categoria está tomando.

“Eu amo correr e acho que tive muitas conversas muito boas com a F1 e também com a FIA. Estamos caminhando lentamente para algo que fica cada vez melhor”, afirmou.

Outras categorias também entraram no radar

Enquanto avaliava seu futuro na Fórmula 1, Verstappen também passou a se envolver mais com outras modalidades. Em maio, o holandês disputou as 24 Horas de Nürburgring pela Verstappen Racing, pilotando um Mercedes-AMG GT3.

A participação na prova de endurance alimentou as especulações sobre uma possível saída da F1 e uma dedicação maior a outras categorias do automobilismo.

No fim, porém, Verstappen decidiu permanecer. O novo contrato com a Red Bull o mantém na equipe até 2030, mesmo período de validade do atual regulamento técnico da Fórmula 1.

O piloto também deixou uma pista sobre o que pode pesar em sua decisão no futuro. As regras previstas para depois de 2030 ainda serão definidas, e uma possível volta dos motores V8 pode ser um fator importante para sua permanência.

“Com o ano que assinei novamente, talvez também se abra a porta para, quando potencialmente os V8s chegarem, olhar para isso novamente”, afirmou.

Aos 28 anos, Verstappen ainda terá pelo menos quatro temporadas pela frente na atual geração de regulamentos. O próprio piloto já deixou claro que a família é uma prioridade e, aos 32 anos, poderá novamente considerar a possibilidade de encerrar a carreira na Fórmula 1.