Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quanto França, Espanha, Inglaterra e Argentina já faturaram na Copa do Mundo?

Semifinalistas garantiram premiação milionária da Fifa e ainda podem ampliar os valores na reta final do torneio

Mbappé: jogador é o nome da França nessa Copa do Mundo (MAURO PIMENTEL / AFP)

Mbappé: jogador é o nome da França nessa Copa do Mundo (MAURO PIMENTEL / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de julho de 2026 às 07h11.

A Copa do Mundo de 2026 já assegurou uma premiação milionária para as quatro seleções que seguem vivas na disputa pelo título. França, Espanha, Inglaterra e Argentina, classificadas para as semifinais do torneio, já garantiram pelo menos US$ 27 milhões (cerca de R$ 138 milhões na cotação atual), valor destinado ao quarto colocado.

O montante ainda pode aumentar dependendo da campanha de cada equipe na reta final da competição. Quem terminar em terceiro lugar receberá US$ 29 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões. Já a seleção campeã embolsará US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 256 milhões.

Premiação ainda pode crescer nas semifinais

A classificação para a semifinal já representa um salto financeiro importante em relação às fases anteriores. As equipes eliminadas nas quartas de final receberam US$ 19 milhões, enquanto as seleções que caíram nas oitavas ficaram com US$ 15 milhões.

Mundial distribuirá valor recorde

Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões em premiações durante a Copa do Mundo de 2026, cerca de R$ 3,7 bilhões. O valor representa um aumento de 50% em relação ao Mundial de 2022, no Catar.

Além da bonificação pelo desempenho esportivo, todas as 48 seleções participantes receberam US$ 10,5 milhões apenas por disputar o torneio. Desse total, US$ 1,5 milhão foi reservado para cobrir custos de preparação das equipes.

Premiação da Copa do Mundo de 2026

  • Campeão: US$ 50 milhões
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões
  • Terceiro colocado: US$ 29 milhões
  • Quarto colocado: US$ 27 milhões
  • 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
  • 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
  • 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
  • 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
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