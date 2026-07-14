Quanto França, Espanha, Inglaterra e Argentina já faturaram na Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 já assegurou uma premiação milionária para as quatro seleções que seguem vivas na disputa pelo título. França, Espanha, Inglaterra e Argentina, classificadas para as semifinais do torneio, já garantiram pelo menos US$ 27 milhões (cerca de R$ 138 milhões na cotação atual), valor destinado ao quarto colocado.

O montante ainda pode aumentar dependendo da campanha de cada equipe na reta final da competição. Quem terminar em terceiro lugar receberá US$ 29 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com US$ 33 milhões. Já a seleção campeã embolsará US$ 50 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 256 milhões.

Premiação ainda pode crescer nas semifinais

A classificação para a semifinal já representa um salto financeiro importante em relação às fases anteriores. As equipes eliminadas nas quartas de final receberam US$ 19 milhões, enquanto as seleções que caíram nas oitavas ficaram com US$ 15 milhões.

Mundial distribuirá valor recorde

Ao todo, a Fifa distribuirá US$ 727 milhões em premiações durante a Copa do Mundo de 2026, cerca de R$ 3,7 bilhões. O valor representa um aumento de 50% em relação ao Mundial de 2022, no Catar.

Além da bonificação pelo desempenho esportivo, todas as 48 seleções participantes receberam US$ 10,5 milhões apenas por disputar o torneio. Desse total, US$ 1,5 milhão foi reservado para cobrir custos de preparação das equipes.

Premiação da Copa do Mundo de 2026