Câmara de Comércio França-Brasil cria comissão para impulsionar cooperação em minerais críticos

A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) em Minas Gerais lançará na próxima semana uma Comissão de Mineração voltada à aproximação entre os setores minerais brasileiro e francês. A iniciativa será apresentada durante a Exposibram 2026, em Belo Horizonte, e pretende conectar empresas, governos, investidores, universidades e centros de pesquisa para desenvolver projetos relacionados a minerais críticos, terras raras e transição energética.

A criação da comissão ocorre em meio ao avanço da demanda mundial por matérias-primas estratégicas, utilizadas na fabricação de baterias, veículos elétricos, semicondutores, equipamentos de defesa e tecnologias associadas à transição energética. A disputa por esses recursos também tem levado países a buscar novas parcerias e a diversificar suas cadeias de suprimentos.

Minas Gerais foi escolhido como ponto de partida da iniciativa por sua relevância para a mineração brasileira. A expectativa da CCIFB é que a comissão se torne uma plataforma permanente de cooperação entre os dois países e, posteriormente, amplie sua atuação para outros países da América Latina.

Potencial e tradição

Entre os temas previstos na agenda estão minerais críticos e terras raras, mineração sustentável, inovação tecnológica e mineração inteligente, infraestrutura, critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), além de segurança de barragens e rejeitos.

“O objetivo é criar um ambiente permanente de diálogo e cooperação que gere oportunidades concretas para empresas, instituições e governos dos dois países”, afirmou à imprensa Alessandra Sampaio, presidente da CCIFB em Minas Gerais.

Segundo ela, o Brasil reúne potencial mineral e tradição no setor, enquanto a França possui expertise em inovação, sustentabilidade e minerais críticos. A comissão será presidida por Philippe Dozolme, especialista em mineração e managing partner da DNA Blast Group.

O lançamento contará com representantes do governo francês, da Embaixada da França, da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), da Business France e do BRGM, serviço geológico francês. Também devem participar autoridades de Minas Gerais, entidades empresariais, instituições de pesquisa e representantes da indústria mineral.

Entre as primeiras ações está o workshop executivo “Minerais Críticos, Terras Raras e a Nova Geopolítica Industrial”, que discutirá a segurança das cadeias globais de suprimentos, transição energética, segurança mineral e oportunidades de negócios entre Brasil e França.